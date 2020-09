Trotta vuelve a insistir para que Ciudad permita entregar netbooks a alumnos sin conectividad

Trotta pidi a la Ciudad datos de georreferenciacin de los 6500 nios para darles neetbooks y conectividad

Hoy, luego de reiterados encuentros, pedimos una vez ms a @EducacionBA la inmediata georeferenciacin de los 6500 estudiantes que no acceden a equipamiento y a conectividad, porque sin esos datos @ENACOMArgentina no puede avanzar en la conexin ni nosotros en la distribucin. Nicols Trotta (@trottanico) September 18, 2020

Estuve reunido con el gobernador de @gobdecordoba, @JSchiaretti, y el titular de @educacioncba, Walter Grahovac, con el objetivo de avanzar en una agenda federal porque trabajar articuladamente nos ha permitido el despliegue de polticas para garantizar la continuidad pedaggica. pic.twitter.com/yOXeNJLQad Nicols Trotta (@trottanico) September 18, 2020

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, volvió a insistir hoy para que la Ciudad de Buenos Aires le den los datos de georreferenciación de los 6500 niños que no tuvieron contacto con sus docentes para poder darles neetbooks y conectividad, durante una nueva reunión mantenida en la sede de la cartera educativa.La Ciudad "ofreció brindar solo la identificación de 1500 estudiantes a partir de la semana próxima y nos pidieron otros 20 días para hacerlo con los 5000 restantes. Asimismo, prefirieron no aceptar el acompañamiento de los equipos de la UBA para acelerar la marcha”, dijo el ministro en un comunicado.De acuerdo a la cartera educativa nacional, Trotta informó a la Ciudad sobre la conectividad gratuita por cuatro meses "pero esto resultó insuficiente para la Ciudad, dado que deberán asumir los costos vencido ese plazo".A raíz de esta postura, el ministro "se comprometió a proveer la conectividad extendiendo el plazo por el tiempo necesario", explicó el Ministerio.Esta propuesta se dirimirá a partir del lunes próximo cuando los ministros de salud de la Nación, Ginés González García y el de la Ciudad Fernán Quirós evalúen la factibilidad epidemiológica de la iniciativa y, si es aceptada, las autoridades educativas conversarán sobre los aspectos pedagógicos.Aunque independientemente de lo que se decida respecto a esta propuesta,Pero esos contenidos "también fueron punto de desacuerdo con la Ciudad" durante la reunión, indicó el Ministerio.La Ciudad de Buenos Aires pidió que no se los incluya "pese a que corresponden a los núcleos de aprendizaje prioritarios que ordenan la currícula escolar federal y que fueron cargados en los más de 90.000 equipos ya distribuidos", destacó el Ministerio que señaló que Trotta accedió a este requerimiento.En ese sentido apuntó que “aunque en las actuales condiciones todos los recursos pedagógicos contribuyen a garantizar la continuidad educativa de nuestras alumnas y alumnos en situación de vulnerabilidad social, accedimos a borrarlos”.Por otra parte,En este aspecto, Schiaretti remarcó que "no sabemos cuándo podremos regresar a las aulas, es por eso que la semana pasada abrimos una licitación para obtener 50.000 computadoras porque la experiencia de la pandemia nos enseñó que chicos, chicas y jóvenes de los sectores más vulnerables se han quedado afuera”.