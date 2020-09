Quirós: "Necesitamos hacer un plan para darle un cierre al año escolar"

El gobierno porteo apunta a un plan "que vaya en un orden de prioridades"

Reunión de ministros de Educación

Disponibilidad de infraestructura

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, resaltó hoy que "cuanto más lejos están los chicos de la escuela, más fácil es que la abandonen" y que para los esudiantes secundarios esa pérdida es "un daño irreparable", por lo que insistió con "un plan para dar un cierre al año escolar" y el reencuentro con los alumnos "con los que se perdió contacto durante la cuarentena".Quirós explicó, en declaraciones a TN, que el gobierno porteño apunta a un plan "que vaya en un orden de prioridades"; se refirió, en especial, al "grupo de niños que perdió todo vínculo con la escuela", y precisó que también se perdió el vínculo con las familias."Con ese grupo de niños queremos hacer un trabajo de reencuentro y reinserción escolar, y lo vamos a proponer en un espacio abierto, que es el lugar más seguro que podemos encontrar, y en pequeños grupos".Quirós recalcó el peligro que significa la pérdida del vínculo con la escuela porque "generalmente, termina en abandono de la escolaridad".Al respecto, hoyTrotta ratificó la voluntad de "seguir ofreciendo alternativas y diálogo para superar los desencuentros que no pueden impedir dar respuestas a quienes más lo necesitan. Haremos lo necesario para garantizar el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad", sostuvo."Luego de reiterados encuentros, pedimos una vez más a la ministra Acuña y su equipo la inmediata georreferenciación de los 6.500 estudiantes que no acceden a equipamiento y a conectividad, porque sin esos datos Enacom no puede avanzar en la conexión, ni nosotros en la distribución de los equipos", dijo.Sobre si la Ciudad pasó lo peor respecto de la pandemia, Quirós explicó:"Para decir que lo peor ya pasó tenemos que pasar varias semanas, de un descenso consistente y permanente", dijo, y agregó que "la semana que viene será muy determinante para comprender si este es definitivamente el descenso final".Respecto a la disponibilidad de infraestructura de los cuidados críticos de la Ciudad, explicó que es "estable desde hace mucho tiempo.precisó.El ministro resaltó que, por lo que se comenzaron a"Cada uno de los trabajadores puede tomarse una semana de licencia, y ya son más de 1.000 los que han tomado esa semana en estos últimos 10 días"."Necesitamos que todos descansen, y todavía quedan meses por delante de trabajo", concluyó.