Gollán: "Trabajamos para tener la mejor temporada de verano, la gente lo necesita"

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán aseguró que en la provincia trabajan para “tener la mejor temporada de verano posible, pero con todos los cuidados necesarios que pedimos desde el primer día” ante la pandemia del coronavirus.“El trabajo es a diario con todos los organismos de salud. Sabemos que la gente lo necesita y los empresarios y comercios también porque una temporada de verano representa una actividad económica muy importante”, dijo Gollán.Al referirse a la situación actual de la Provincia, sostuvo que “hoy tenemos 1.084 camas libres en todo el territorio, esto es posible por un gran trabajo y los cuidados que venimos teniendo"."Venimos con los hospitales y las camas controladas”, aseguró.Más adelante, afirmó que “equivocarse puede cobrar vidas y no lo podemos permitir. El sistema no va a colapsar si seguimos por este camino. Hay ciudades en las que se complica y vamos derivando a los pacientes pero con cuidado y prevención porque no podemos quedarnos sin camas en ningún lugar”.Al hablar sobre su relación con el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró que “conceptualmente pensamos lo mismo pero en la Provincia vamos a tener que esperar para hacer las mismas cosas que en CABA. No podemos seguir abriendo”.Gollán también destacó que “el sistema sanitario de los bonaerenses está equilibrado”.