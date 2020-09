Cuáles son las nuevas áreas peatonales en la Ciudad

El objetivo de la iniciativa es que los vecinos puedan resolver sus necesidades bsicas y recreativas en su propio barrio.

, en tanto desde esta tarde, se sumarán once nuevos sectores a los habilitados para caminar los días no laborales en el espacio público de la ciudad, en el marco de las aperturas transitorias dispuestas para fomentar el uso del espacio público en la pandemia."Seguimos adaptando la Ciudad a las nuevas circunstancias para garantizar que la vuelta paulatina al espacio público se realice de forma segura, respetando los protocolos de higiene y cuidando a los vecinos y vecinas", expresó en un comunicado oficial la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, Clara Muzzio.A partir de mañana sábado, se realizará la gran apertura peatonal transitoria de la Avenida Corrientes, que tendrá cortada sus 4 carriles desde la Avenida Callao hasta la calle Libertad, a pocos metros del Obelisco.Esa área peatonal, como las que viene implementando el Gobierno porteño desde hace dos semanas atrás en diferentes barrios porteños, estará disponible únicamente los fines de semana: los viernes de 17 a 22; sábados, desde el mediodía hasta las 22; y domingos, desde el mediodía hasta las 20.Además, a partir de este viernes se agregan once áreas peatonales provisorias en los barrios porteños de San Nicolás, Villa Luro, Chacarita, Liniers y Caballito, las cuales funcionarán los días viernes desde las 17 hasta la medianoche, sábados desde las 10 hasta la medianoche y domingos y feriados de 10 a 22.Las nuevas áreas estarán en las calles Talcahuano, entre Marcelo T. de Alvear y Avenida Córdoba (San Nicolás), donde no habrá demarcación; y en la Avenida Asamblea, entre Emilio Mitre y Picheuta (Parque Chacabuco, Caballito), con demarcación sobre la vereda.Se suman también la calle Emilio Castro, entre Saladillo y Carhué (Liniers), sin demarcación; Avenida Coronel Ramón Falcón, entre Patrón y Basualdo, y Guardia Nacional, entre Avenida Rivadavia y Falcón (Villa Luro).En tanto, en el barrio de Chacarita se abrirán seis áreas: sobre la Avenida Jorge Newberry, entre Guevara y Charlone; sobre Charlone, Rosetti, Fraga, Guevara entre Jorge Newberry y Maure, entre Fraga y Rosetti.de sectores peatonales en los barrios de San Telmo, Villa Devoto, Retiro, Recoleta, La Boca, Boedo, Belgrano, Villa Urquiza y Palermo.El objetivo de la iniciativa, según señaló el comunicado oficial, es que los vecinos puedan resolver sus necesidades básicas y recreativas en su propio barrio, sin tener que movilizarse a través de grandes distancias para ir a lugares comerciales.A su vez, se informa que las intervenciones se realizarán en las 15 comunas de la Ciudad, para que todas cuenten por lo menos con un área peatonal transitoria.Por último, el Gobierno porteño informó que todas las áreas peatonales transitorias cuentan con cabinas sanitizantes (dispensers de higiene de manos).