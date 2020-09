Gollan: "No vemos conducente abrir actividades en lugares cerrados"

Gollan afirm que mantiene "una excelente relacin" con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Fernn Quirs.

"Hay algunos intendentes que ceden a presiones ms rpido", dijo el ministro.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se manifestó en contra de abrir actividades en lugares cerrados y dijo que en ese punto coincide con su par de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en tanto aseguró que el sistema sanitario "está resistiendo" a pesar del número alto de casos de coronavirus que se registran a diario.", dijo Gollan, y sostuvo que "hay un decreto" que debe cumplirse, al referirse a la apertura de ese tipo de lugares, como por ejemplo los gimnasios."Hay algunos intendentes que ceden a presiones más rápido, pongo el ejemplo de General Pueyrredón, con Mar del Plata que está complicada", aseguró el sanitarista, y evaluó que "si logran controlar la circulación ahora es una buena propaganda para el verano".En diálogo con Radio con Vos, el ministro bonaerense indicó que "el sistema sanitario está resistiendo, el estrés sigue siendo fuerte para los trabajadores de la salud, pero desde el manejo de las camas se está manejando bien".Gollan detalló que el porcentaje de ocupación de camas es de 66% con una tendencia de descenso, lo que significa que "hay menor tensión sobre las camas", aunque aclaró que "no hay que tironear mucho" porque "" la cantidad de casos y el uso de los recursos de hospitales y clínicas.Al ser consultado sobre la situación en el conurbano, el Ministro dijo que "si seguimos siendo cuidadosos en cuanto a que no se nos desmadre la movilidad, soy optimista acerca de que el sistema va a poder resistir"."Nos ha pasado que por medir por períodos cortos nos entusiasmamos y después se revirtió. No queremos tirar manteca al techo,", comentó.Sobre los datos en el interior de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que hasta hace un mes la participación fluctuaba entre un 3 y 5% del total del territorio y hoy llega al 20%. "Hemos tenido días de un 21% de casos, por eso es que se mantiene alto el total general de los casos, en base al crecimiento en el interior", explicó.y dijo que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad "fue de la Ciudad hacia adentro"."Siempre le digo que fue el director de la zona AMBA, que el AMBA es una sola zona sanitaria; no por echarle la culpa de uno a otro, el coronavirus entró por la Ciudad por la concentración de personas", precisó.En relación a la disponibilidad de vacunas, aseguró que "a nivel mundial va a llegar bastante antes de lo que se está diciendo"."Después veremos en nuestro país como podemos hacernos de las dosis suficientes lo antes posible, eso se está tramitando todo el tiempo, pero la vacunaporque ya todos los ensayos clínicos están dando muy bien", precisó Gollan, y dijo que "el hemisferio norte no va a afrontar un invierno sin aplicar la vacuna".