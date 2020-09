Se reportaron 1.150 nuevos casos y 26 muertes en las últimas 24 horas en la Ciudad

Se realizaron un total de 486.934 hisopados en Ciudad de Buenos Aires

Un total de 1.150 nuevos casos y 26 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 3.004 el total de fallecidos en el distrito y a 115.218 el de contagiados desde la llegada de la pandemia al país.En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva es del 57,7%, informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño.En ese marco, se precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas 260 camas críticas sobre un total de 450, mientras en los casos moderados la ocupación es de 42,3% (635 sobre 1.500 disponibles) y en los leves 25,3% (1.268 sobre 5.000).En cuanto a la tasa de letalidad, es decir el porcentaje de decesos sobre diagnósticos positivos, es del 2,61%.El parte del Gobierno porteño añadió que 1.050 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 90.333 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.El sistema de salud del distrito notificó, además, 1.246 nuevos casos de coronavirus correspondientes a personas no residentes en la Ciudad, con lo cual el total acumulado llegó a 79.659 mientras que 12 no residentes fallecieron (907 acumulado) y 1.123 fueron dados de alta (62.404 acumulado).Desde la llegada de la pandemia a la Argentina, a inicios de marzo pasado, fueron realizados en la ciudad de Buenos Aires un total de 486.934 hisopados, con un índice de positividad (casos confirmados sobre pruebas realizadas) acumulado de 40,9%, de los cuales 296.040 se realizaron a residentes del distrito, con tasa de positividad del 40,4%.Del total de los 5.733 hisopados reportados ayer (41,8% de positividad), 3.044 se realizaron para residentes de la Ciudad (37,8% de positividad); en tanto que en los últimos siete días se realizaron 6,6 test cada mil habitantes.Por otra parte, se informó que en los barrios populares porteños, ayer fueron notificados 39 nuevos casos de coronavirus, mientras que 26 personas fueron dadas de alta y se registró un deceso.El total acumulado de fallecidos en esos conglomerados es de 206 mientras que la cantidad de personas contagiadas desde marzo pasado es de 16.070, las altas son 14.464 y la tasa de letalidad es de 1,28%.Con la búsqueda activa del plan Detectar, que realizan en conjunto Ciudad y Nación, se registraron hasta ahora 2.109 casos en el Barrio Padre Mugica (ex villa 31); 4.200 en el barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14); 4.292 en el barrio 21-24 (Barracas); 2.397 en el barrio 15 y 2.729 en barrio 20 (ambos de Villa Lugano), 1.105 en el barrio Carrillo y 250 en el barrio Rodrigo Bueno.También se confirmaron en Balvanera 1.273 casos; en Flores, 664; La Boca, 513; en Constitución, 469; Barracas, 453; Almagro, 595; Palermo, 595; en Pompeya, 329; Villa Soldati, 465; La Paternal, 313; Chacarita, 347; Parque Chacabuco, 107; Boedo, 74; en San Cristóbal, 274; Mataderos, 282; Recoleta, 145; San Telmo, 321; Caballito, 308; Lugano, 452; en Parque Avellaneda, 218; Villa Ortúzar, 74; Belgrano, 148, en Coghlan, 7; en Villa Urquiza, 41; Villa Crespo, 43; Núñez, 19; Saavedra, 49 y en Parque Patricios, 70.En cuanto a los geriátricos, se reportaron ayer 801 pruebas serológicas (63.243 acumuladas) con 34 positivos (2.106 acumulado), mientras que hubo 13 casos (1.394 acumulados) con la enfermedad en curso detectados mediante la prueba de PCR, que es la que se realiza para ver si la persona está cursando Covid-19.En los centros de salud, el Gobierno porteño reportó 3.609 tests serológicos realizados ayer al personal sanitario, con un total acumulado de 284.082.De esa cantidad, 79 (7.563 acumulados) dieron positivos, mientras que 25 (2.527 acumulados) trabajadores fueron notificados ayer positivos en prueba de PCR.Entre los agentes de seguridad y tránsito el reporte notificó que ayer hubo 1.490 tests de anticuerpos (116.042 acumulados) de los cuales 150 dieron resultado positivo (con un acumulado de 8.738), mientras que hubo 35 trabajadores diagnosticados con Covid-19 por PCR, por lo que la cantidad de contagios en ese sector es de 1.592.