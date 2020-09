Efemérides del 18 de septiembre

Efemrides del 18 de septiembre

- JORGE JULIO LÓPEZ. Desaparece el albañil Jorge Julio López después de declarar como testigo de cargo en el juicio al ex comisario Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar. López, cuyo paradero aún se desconoce, desapareció el día en el que iba a escuchar los alegatos en el juicio a Etchecolatz, condenado a prisión perpetua.- NEW YORK TIMES. Los periodistas estadounidenses Henry Raymond y George Jones fundan en la ciudad de Nueva York el diario The New York Times, uno de los más influyentes del mundo. Lleva ganados 125 premios Pulitzer de Periodismo. Raymond fue también director fundador de la agencia de noticias Associated Press (AP) en 1856.- FLORENTINO AMEGHINO. Nace en la ciudad bonaerense de Luján el naturalista, paleontólogo y antropólogo Florentino Ameghino, quien sostuvo la teoría sobre el posible origen del hombre en el continente americano.- NAVARRO MONTOYA. Debuta en Boca Juniors el arquero Carlos “Mono” Navarro Montoya en reemplazo del ídolo xeneize Hugo Gatti. Fue en el clásico con victoria por 2 a 0 ante River Plate en el estadio Monumental, con goles de Walter Perazzo y Alfredo Graciani. Gatti pasaba por flojas actuaciones y la decisión de reemplazarlo la tomó José Omar Pastoriza, por entonces técnico boquense.- MARIA E. PODESTÁ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 86 años, la actriz María Esther Podestá (Célica Podestá), una de las figuras de la época dorada del cine argentino, quien a lo largo de su carrera filmó 48 películas.- BIBLIOTECA BAC. En el barrio porteño de Flores se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos, la primera en su género en América Latina. Hoy cuenta con más de 3.000 libros en aproximadamente 15.000 volúmenes transcritos al sistema Braille, entre otros servicios.- ARMANDO DISCÉPOLO. Nace en Buenos Aires el dramaturgo y director teatral Armando Discépolo, creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino como Stéfano, Mustafá, El organito y Babilonia, entre otras. Era hermano del poeta y compositor de tango Enrique Santos Discépolo.- JIMI HENDRIX. Muere en Londres, a la edad de 27 años, el músico, cantante y compositor estadounidense Jimi Hendrix (James Marshall Hendrix), considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas de la historia del rock.- DEE DEE RAMONE. Nace en la localidad de Fort Lee (Virginia, EEUU) el músico y compositor y bajista Dee Dee Ramone (Douglas Glenn Colvin), cofundador de la banda de punk rock Ramones, de la que fue su letrista y compositor más prolífico.- JULIO GRONDONA. Nace en la ciudad bonaerense de Avellaneda el dirigente deportivo Julio Humberto Grondona, fundador del Club Arsenal de Sarandí y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde 1979 hasta su muerte, en 2014. Fue vicepresidente primero de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA).