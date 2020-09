Gollan: "No todo lo que disponga la Ciudad de Buenos Aires lo podemos hacer de inmediato"

El ministro de Salud bonaerense sostuvo que no es recomendable abrir los gimnasios

"Abrir los gimnasios no es recomendable, y en eso estamos en línea con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós: lugares cerrados y con mucha actividad física no es recomendable abrir", precisó el ministro bonaerense.Respecto a los municipios que han permitido el regreso de la actividad de los gimnasios, Gollan dijo que"La apertura de la construcción es algo que sí está en conversaciones, y se está trabajando con la Uocra y los empresarios para elaborar los protocolos", reconoció Gollan.Luego explicó que esta actividad regresaría "con protocolos estrictos, con un límite de gente trabajando en el mismo lugar al mismo tiempo, y con transporte asegurado por el sindicato o la empresa".Al ser consultado sobre las actividades que prevé abrir la Ciudad de Buenos Aires, Gollan remarcó que "no necesariamente todo lo que haga la Ciudad de Buenos Aires lo podemos hacer de forma inmediata". "Tenemos un delay epidemiológicamente hablando", apuntó.Añadió que cuando la ciudad anuncia un declive en la curva de contagios, "esa situación llegará al primer cordón del conurbano a los 15 días".Gollan precisó que "hay una tendencia decreciente, levemente decreciente, en el conurbano y un aumento en el interior de la provincia"."El conurbano viene tranquilo y crece mucho en el Interior", advirtió.