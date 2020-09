Argentina superó los 600.000 casos de coronavirus

La cartera sanitaria indic que son 3.108 los internados en unidades de terapia intensiva

Reunión en Olivos

Las cifras a nivel internacional

El Ministerio de Salud indicó que 3.108 infectados están internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,1% en el país y del 67,3% en el Área Metropolitana Buenos Aires.Un 58,85% (7.475 personas) de los infectados reportados hoy (12.701) corresponde a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.De los 601.713 contagiados desde el inicio de la pandemia, el 75,84% (456.347) recibió el alta.El reporte vespertino consignó que murieron 136 hombres, 87 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 4 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 4 en Jujuy; 1 en La Rioja; 3 en Mendoza; 2 en Río Negro; 5 en Salta; 3 en Santa Cruz; 8 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 2 en Tucumán.Además, fallecieron 96 mujeres, 65 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 7 en Jujuy; 2 en Río Negro; 8 en Salta; 3 en Santa Fe y 1 en Tierra del Fuego.Aclararon que un hombre residente en la provincia de Santa Cruz fue reclasificado como no fallecido.El parte matutino precisó que fallecieron 65 hombres, 28 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Córdoba; 8 en Jujuy; 5 en La Rioja; 1 en Mendoza; 5 en Neuquén; 2 en Salta; 3 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 3 en Tucumán.Por la mañana del miércoles se reportaron que muerieron 48 mujeres; 34 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la ciudad de Buenos Aires; 1 en Chubut; 3 en Jujuy; 1 en Mendoza; 2 en Neuquén; 2 en Río Negro; 2 en Santa Fe y 2 residentes en la provincia de Tucumán.En este contexto,, las medidas que se implementarán en la nueva etapa del aislamiento social vigente por la pandemia, que comenzará a regir el lunes próximo.El encuentro comenzó pasadas las 19 con la participación del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el vicejefe del Gobierno porteño Diego Santilli, que acompañó a Rodríguez Larreta.En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, destacó hoy el rol de los equipos que comanda en todo lo relacionado con el apoyo en las zonas críticas de nuestro país afectadas por la pandemia de Covid-19 y dijo que "se debe trabajar en conjunto con todas las provincias en medidas que mejoren la situación de todos y todas"."Creo que hoy el Estado, como informador, es fundamental en una situación de crisis. Esta situación es inédita, absolutamente imprevisible, que no solo erosiona la salud sino también el ánimo colectivo", señaló el funcionario en el cierre del ciclo #QuedateEnCasa realizado en forma online.González García agregó que "el rol de un ministerio nacional en un país federal, en donde la responsabilidad primaria de la salud es de las provincias, no es fácil. Hay que buscar construcción de consensos, construcción de liderazgos, de rectoría, que todos sientan que estamos juntos en una política sanitaria".Por otra parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó detalles sobre la reunión realizada ayer entre el comité de expertos y el ministro González García, en la que la recomendación fue insistir sobre la necesidad de cumplir con los protocolos a la hora de realizar salidas autorizadas."En el país hay un número importante de salidas autorizadas, de actividades autorizadas y lo más importante es realizar esas salidas y actividades con los protocolos para mantener estable los lugares que están estables, e inclusive disminuirlos, y poder controlar el aumento donde no está controlado", dijo Vizzotti.En el plano global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que cuatro millones de trabajadores de la salud se infectaron con coronavirus en todo el mundo y lanzó un plan para proteger a ese sector, que representa el 3% de la población mundial."La Covid-19 expuso al personal sanitario y a sus familias a un nivel de riesgo sin precedentes", indicó la OMS en un comunicado y subrayó que las estadísticas muestran claramente que "las tasas de infección entre estos últimos son mucho más altas que entre el resto de la población".El mundo alcanzó hoy los 30 millones de contagios de coronavirus, más de la mitad en el continente americano, mientras varios países, entre ellos Israel y el Reino Unido, debieron volver a esquemas de confinamiento más estrictos debido al crecimiento desmesurado de la Covid-19 en la segunda ola de propagación de la infección.América supera la barrera de los 15 millones de casos de Covid-19, mientras que el sur de Asia se sitúa como la segunda región más afectada, con 5,7 millones de casos, seguida de Europa, a punto de sobrepasar los 5 millones y con cifras de nuevos positivos diarios (unos 50.000) que ya superan las de la primera oleada en marzo y abril, según la OMS, reseñó la agencia española de noticias EFE.Cinco países latinoamericanos están en la lista de las diez naciones más golpeadas: Brasil (tercero con 4,3 millones de casos), Perú (quinto con 738.000), Colombia (sexto con 728.000), México (séptimo con 676.000) y la Argentina (décimo con 577.000).Los pacientes recuperados se acercan a los 22 millones y los casos graves o críticos ascendieron levemente, pero siguen representando solo un 1%, añadió el reporte de la OMS.