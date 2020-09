González García: "El Presupuesto 2021 prevé un incremento del 50 por ciento en el área de salud"

"Tenemos el privilegio de tener tres ensayos clnicos que se hacen en Argentina, de tres vacunas que estn liderando"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó este jueves que el Estado argentino está en conversaciones con quienes producen vacunas contra la Covid-19 para asegurar "cuotas inmediatas cuando estén disponibles”, e insistió: “Cuidándonos hasta que esté la vacuna, nos va a ir bastante mejor”.En declaraciones a la, González García anunció que "el presupuesto de Salud para 2021 tendrá un incremento de fondos del 50%, con respecto al que se ejecuta durante este año"., señaló.Ante la consulta sobre las actividades recreativas, el ministro aclaró que "con la apertura me parece bastante difícil lograr lo que queremos todos: que esto se vaya o por lo menos se atenúe notablemente. En los términos rigurosos de lo que significa cuarentena, Argentina estuvo desde el 20 de marzo hasta el 11 de abril. Después empezaron a flexibilizarse actividades, en muchos lugares casi completamente porque no había casos”, agregó.En igual sentido sostuvo que "hoy, en algunas ciudades –del interior del país–, cuando se les complican las cosas, empiezan a darse cuenta de que, si no disminuyen las actividades recreativas, la cosa puede perjudicar a unos cuantos. La epidemia se nacionalizó”, aseguró.El ministro se refirió al apoyo del Estado nacional durante estos meses y aseguró que al principio de la pandemia el equipamiento era crítico. “Hemos provisto a todo el país con respiradores, monitores, vestimenta de protección personal y en muchas provincias aumentamos incluso la capacidad privada de respuesta, dando en comodato equipamiento para que mejoren la respuesta”, explicó.Respecto del bono anunciado para el personal de salud, González García aclaró que el pago adicionalPor otra parte, el titular de la cartera de Salud se refirió a la producción de vacunas y señaló: “Por indicación del Presidente, estamos en conversaciones con quienes producen vacunas contra la Covid-19 para asegurarnos cuotas inmediatas cuando estén disponibles”. Tenemos una cuarta vacuna que se fabrica en el país. Próximamente anticiparemos dinero a varios de estos proveedores, para asegurarnos cuotas inmediatas cuando la vacuna esté disponible", aclaró.En cuanto al impacto de la pandemia en la Argentina, González García afirmó: “Si bien tenemos muchísimos casos, también es cierto que tenemos la menor cantidad de consecuencias fatales; una tasa de letalidad baja, que está entre las tres menos malas de las que hay en América.”