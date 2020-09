Creció un 25% el uso de las bicicletas desde el inicio de la pandemia

El Municipio garantiza que las bicicletas sean sanitizadas antes y despus de cada prstamo

El uso de las bicicletas ofrecidas por el Municipio de La Plata se incrementó 25% desde el inicio de la pandemia de coronavirus, en marzo pasado, una tendencia que también registró el sector privado con el aumento de las ventas de ese medio de transporte.Para desalentar el uso del transporte público y promover la bicicleta como medio seguro frente al coronavirus, la Municipalidad de La Plata lanzó el programa “Movete en Bici” que incluye un servicio de préstamo de bicicletas para trabajadores esenciales y vecinos que tengan el permiso de circulación.y, si bien al principio ese número bajó por las restricciones de circulación, luego se registró una importante suba en los inscriptos al programa municipal, según un estudio de movilidad de la Comuna al que accedió Télam.Los datos de la Secretaría de Espacios Públicos platense reportaron que se incrementaron alrededor de 25% la cantidad de usuarios de "Movete en Bici", en comparación con los meses previos al aislamiento social preventivo y obligatorio.“La bicicleta siempre fue un medio de transporte que alentamos y parte de una política de Gobierno que vamos a mantener en el tiempo y hoy, en este contexto de pandemia, más que nunca apelamos a su uso”, explicó el Secretario de Espacios Públicos local, José Etchart, en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable que se extiende hasta el 22 de septiembre y cuyo objetivo es promocionar formas de movilidad amigables con el medio ambiente.El funcionario aclaró que no se trata “solo de desalentar la utilización del transporte público, sino de fomentar prácticas saludables, ya que andar en bicicleta contribuye al medio ambiente y al bienestar físico de toda persona”.El Municipio garantiza que las bicicletas sean sanitizadas antes y después de cada préstamo con una solución de 70% de alcohol y 30% de agua en puños, frenos, manubrios, asientos y demás puntos de contacto, y le exigen a los ciclistas el uso de tapabocas en todo momento junto con el permiso para circular.Los bicicleteros ahora también brindan la oportunidad de inflar los rodados de ciclistas particulares aunque no estén anotados en el programa.Al stock de 200 bicicletas y a las estaciones vigentes en distintos puntos de la ciudad, se sumó una nueva en el Parque San Martín que “responde al aumento en la demanda”, dijeron desde el municipio.La bicicleta es un medio de transporte eficaz para evitar contagios pero también una oportunidad para los comerciantes que buscan reinventarse en épocas de coronavirus.“Tuvimos más ventas desde que pudimos abrir, al principio era normal pero luego empezó a subir. Ya venía una tendencia de la vida sana y ahora bastante más porque el transporte público no funciona a pleno”, dijo a Télam Eduardo Soria, que hace 30 años está en el rubro.Soria coincidió en que se trata de una tendencia mundial. “Acá aumentaron las ventas, pero en Europa, Centroamérica y Estados Unidos pasó lo mismo; por eso no hay mercadería en origen. Tuvimos que importar y falta un poco de stock”, precisó el dueño de Biciletas Soria, quien estimó el costo promedio de una bicicleta en 14 mil pesos.La apuesta de la ciudad de La Plata por este sistema de movilidad sustentable también se refleja en el envío de un proyecto para la creación del Sistema de Movilidad Urbana presentado por el intendente Julio Garro que propone unas 35 estaciones y alrededor de tres mil bicicletas.