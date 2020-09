El Gobierno incrementará en un 49 por ciento los fondos destinados a salud durante 2021

El Gobierno nacional incrementar en un 49 por ciento el presupuesto destinado al rea de Salud

Secretario de Equidad del MInisterio de Salud de la Nacin, Martn Sabignoso

Medidas para el 2021

Las vacunas y a medicamentos esenciales estarn garantizados

El Gobierno nacional incrementará en un 49 por ciento el presupuesto destinado al área de Salud durante 2021, porcentaje que se suma al 102 por ciento incrementado este año para hacer frente a la pandemia de coronavirus y que incluye la partida que estará destinada a la compra de las vacunas contra el Covid-19.Así lo adelantó a Télam, quien destacó el rol del Estado y dijo que "no hay posibilidad de combatir una pandemia sin salud pública".El funcionario indicó queSabignoso aseguró que el incremento del 49 por ciento en el presupuesto destinado a Salud "significa que el área sigue siendo uno de los pilares para la recuperación de la economía porque la Salud no es consecuencia del desarrollo sino la causa del desarrollo y por esa razón es uno de los seis pilares que tiene el Presupuesto Nacional".Recordó que durante 2020 el presupuesto destinado al área de salud se incrementó en en 102 por ciento en relación al 2019 y dijo que ello "permitió hacer frente a la pandemia con una inversión extraordinaria" en infraestructura, equipamiento y personal.Sabignoso destacó el hecho de haber recuperado el MInisterio de Salud que había sido degradado a Secretaria durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, y dijo que significó "recuperar una política sanitaria para la nación"."La inversión -agregó- era absolutamente necesaria, y pudimos convertir la secretaria en ministerio. Tuvimos que reparar el motor del avión en pleno vuelo, enfrentando primero la crisis financiera y después la pandemia", acotó.Aseguró que enEn cuanto al, afirmó que el Ministerio de"El Estado nacional tomó medidas y la duplicación del presupuesto en 2020 permitió mantener la universalidad del acceso a servicios de salud durante la pandemia", dijo Sabignoso."Esta expansión en tiempo récord de la capacidad de diagnóstico y cuidados intensivos no solo protegió a la población sin obra social, sino a todos los argentinos y argentinas", apuntó.Al respecto indicó queSeñaló además que el incremento de las camas de terapia intensiva (UTI) en todo el país fue de 8.521 a 12.492 e indicó que antes de la pandemia "tres de cada 10 camas UTI estaban en el sector público y hoy 4 de cada 10 camas están en el sector público".