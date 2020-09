El Hospital de Clínicas tiene un 90% de ocupación y un "gran estrés"

Melo inform que el 45% de los internados por Covid-19 tiene entre 16 a 59 aos, el 28% ms de 75 aos, el 23% entre 60 y 74 aos y el 4% son pacientes peditricos.

El director del Clnicas dice que el 8% del personal del hospital contrajo el coronavirus.

"Durante estos meses el hospital cambió mucho, triplicamos el número de camas de cuidado intensivo, hicimos remodelaciones en las salas de internación, incorporamos mucho personal de salud"”

El edificio del Clnicas, en plena ciudad de Buenos Aires.

"Se evaluará si los cambios serán para bien o para mal, pero la medicina tradicional como la veníamos haciendo en el Hospital se va a modificar seguro"”

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, sostuvo este miércoles que a seis meses de iniciada la pandemia de coronavirus, si bien el centro de salud “no está colapsado, hay un gran estrés producto de un porcentaje de ocupación muy alto que se mantiene desde hace semanas y que hoy ronda el 90%”, y advirtió que “a pesar de todos los esfuerzos los recursos son limitados mientras que la demanda de pacientes es cada vez mayor”.Preocupado porque “no ve un horizonte en el corto o mediano plazo" en el que la situación mejore, Melo recurrió a una metáfora futbolística y aseguró queEn este contexto, la Dirección de Estadística, Archivo Médico, Internaciones y Egresos del hospital preparó un informe que contempla el período, en el que se relevó que durante estos seis meses en el centro de saludEl informe señaló que del total de pacientes con Covid-19, el 21% debió ser internado en terapia intensiva; en tanto que del total de pacientes con coronavirus internados en general,El Clínicas realizó más de 400 transfusiones de plasma como tratamiento compasivo y hubo 852 pacientes atendidos por telemedicina. Además, hasta el 31 de agosto se habían utilizado 76.180 camisolines y más de 159.800 barbijos quirúrgicos.-No estamos colapsados, pero el hospital está estresado, con un porcentaje de ocupación muy alto hace varias semanas, que hoy ronda en el 90%. Durante estos meses el hospital cambió mucho, triplicamos el número de camas de cuidado intensivo, hicimos remodelaciones en las salas de internación, incorporamos mucho personal de salud pero los recursos tienen un límite, mientras que la demanda es cada vez mayor.Es bastante representativo de lo que pasa en la Ciudad, que tiene una meseta alta con un promedio de contagios diarios entre 1.000 y 1.300 casos por día. Esto implica que todos los días hay un ingreso de pacientes a las terapias que no salen rápido, sino que se quedan varios días.Por otro lado, el personal de salud se va contagiando, a pesar de que nosotros hicimos una fuerte inversión en equipos de protección y de hecho tenemos una estadística baja de infección, que es un poco mayor entre médicos y enfermeros pero que si se toma el total de todos los empleados ronda entre el 7 y el 8%. Aún así el personal se contagia, hay que aislarlo mientras que los pacientes aumentan todos los días.-Hace seis meses nos estábamos preparando a medida que veíamos lo que pasaba en el mundo, pero quizás no teníamos conciencia de que nos íbamos a enfrentar a un partido perdido. Ahora ya sabemos que es un partido que se perdió en todo el mundo. El tema es no perder por goleada. Ningún sistema de salud salió bien de esta situación, y cuando uno ve que médicos, enfermeros, administrativos, nutricionistas, personal de limpieza y de mantenimiento se infectan o se les complica, y hay que internarlos, y que eso pasa en todos los centros de salud, es fuerte. Por supuesto que esto genera una mayor responsabilidad y trabajo, pero se está haciendo largo y agobiante.-Uno de los horizontes que nos hemos puesto es la vacuna, entonces ahí estamos tratando de estirar el tiempo hasta que eso pase. Otro sería la inmunidad de rebaño, pero para eso falta un montón y no se apunta a eso además, entonces en el corto o mediano plazo no hay un horizonte, por el contrario todo indica que los casos van a ir aumentando.Durante estos seis meses en el hospital se realizaron más de 28 mil consultas médicas ambulatorias de diferentes especialidades y más de 1.600 cirugías.Seguro que el impacto de la pandemia será grande sobre todas las patologías. En el Hospital, además de atender, hacíamos muchas campañas de prevención de diabetes, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, difundiendo la importancia de la actividad deportiva, de comer saludable, de exponerse con cuidados al sol... todo eso desapareció. Creemos que todas estas patologías crónicas que son responsables de la mayoría de las muertes van a incrementarse.-No, en absoluto. Pero así como nos preparamos en su momento con más respiradores, más personal y equipamiento, también se hizo un protocolo avalado por el Comité de Ética para que, si llega ese momento, los médicos de terapia no se encuentren solos teniendo que tomar esa decisión.-Tuvimos un protocolo desde antes de estas recomendaciones que permitía a los familiares, con las protecciones correspondientes, poder despedirse del paciente en etapa final de vida. En nuestro caso tuvimos esa política desde el comienzo de la pandemia y le fuimos dando forma con el correr de los meses, pero siempre tratamos de respetar ese derecho.-Falta mucho para que termine, pero creo que va a generarse una nueva manera de ejercer la medicina y de enseñar. Acá, por ejemplo, las recorridas por los pisos la hacían grupos de 20 médicos entre residentes y estudiantes. Todos hablaban con el paciente, les hacían preguntas, los revisaban. De aquí en adelante, todo lo que sea aglomeración de personas no se va a poder hacer, las consultas serán con barbijos, etc.Creo que habrá mucho de telemedicina también. Después se evaluará si los cambios serán para bien o para mal, pero la medicina tradicional como la veníamos haciendo en el Hospital se va a modificar seguro.