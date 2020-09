Kreplak: "Por primera vez hay condiciones para que empiecen a bajar los casos en AMBA"

El ministro bonaerense sostuvo que "hay que ser lo ms solidario y articulado posible".

"Si hacemos un esfuerzo grande pueden bajar los casos en el AMBA, estamos en condiciones de que bajen"”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este miércoles que "por primera vez hay condiciones para que empiecen a bajar los casos de coronavirus en el AMBA" y pidió una actitud "solidaria" de la Ciudad de Buenos Aires y de los distritos bonaerenses con el resto del país, ya que, según consideró, si bajan los contagios en esa región "se emitirían menos casos en el interior".y señaló que aquellos lugares de la provincia que quisieron abrir más porque no tenían muchos casos "ahora están teniendo un brote más descontrolado".En declaraciones a radio Continental, el ministro bonaerense sostuvo que "hay que ser lo más solidario y articulado posible" y precisó que "en este momento,, mientras indicó que "en el interior está más complicado"."Se puede trabajar bien para reducirlo, sobre todo si baja en el AMBA", insistió.No obstante, Kreplak advirtió que la situación epidemiológica está "estable, con un poquito de mejora en el AMBA, y con más casos en el interior pero no está descendido totalmente", por lo que consideró necesario esperar que se estabilicen "esas mejoras".Kreplak recordó que algunas semanas atrás el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo que los casos en el AMBA, que centraliza comercios y población, iban a irradiarse al resto del país, "y esto sucedió ya que casi todos provienen del AMBA".Asimismo, indicó que esa situación "generó colapsos en los sistemas de salud más pequeños en el interior del país".la cantidad de casos que salen del AMBA sigue siendo fuerte y hay que reducirlo", subrayó, y pidió "ser solidarios no solo con la provincia de Buenos Aires sino con todo el país".En relación a la apertura de nuevas actividades, Kreplak dijo que"Lo que no tiene sentido es que si articulamos algo en conjunto, que algunos intenten tensionar para abrir más y otros menos, cuando todos sabemos lo que está sucediendo", manifestó.El ministro dijo que a pesar de querer trasmitir buenas noticias a comerciantes y a las personas para que vean a familiares, "hay aperturas que podrían esperar un poco más, sobre todo porque entendemos que es mucho mejor que estimulemos las actividades relacionadas a la producción y al trabajo que a lo recreativo" para paliar la crisis económica."Lo digo no solo por Ciudad de Buenos Aires sino también por intendentes", concluyó.