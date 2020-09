Trotta informó que hay 6.500 netbooks para alumnos porteños de sectores vulnerables

Las netbooks fueron actualizadas y reacondicionadas tras ser encontradas en estado de abandono en el depsito del Correo Argentino.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió este martes por la tarde con su par de la Ciudad, Soledad Acuña, para notificarle que ya están reacondicionadas y listas para distribuir las 6.500 netbooks para alumnos de sectores vulnerables porteños y propuso una nueva reunión integrando a los ministros de Salud para tratar la situación epidemiológica en el ámbito educativo.Trotta reiteró la necesidad de disponer los datos no personales georreferenciados de los alumnos y alumnas que no pudieron proseguir sus estudios, en el contexto de pandemia de coronavirus, para hacer efectiva la entrega de las computadoras y la gestión de conectividad,. El Estado debe estar presente y garantizar el derecho a la educación. Estas computadoras que entregaremos a los 6.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son un gran aporte para garantizar la continuidad pedagógica y reducir la brecha digital en los sectores más vulnerables de la Ciudad", expresó el funcionario a través de un comunicado de prensa."Entendemos que, pero no se agota allí el abordaje; contemplar la dimensión socio educativa es fundamental y reiteramos la voluntad de articular con los promotores de Desarrollo Social y los voluntarios de la UBA para llegar a cada hogar con las herramientas necesarias de acompañamiento y contención", agregó Trotta.Las máquinas estány acceder a contenidos precargados o en línea de Seguimos Educando, ambas plataformas de navegabilidad gratuita y desarrolladas para en el contexto de la pandemia de coronavirus.También se informó que el ministro le propuso a su par porteña una próxima reunión para el lunes 21 de septiembre a las 11 con los ministros de Salud, Ginés González García y Fernán Quirós, para analizar la situación sanitaria y garantizar el cuidado de la salud de la comunidad educativa porteña en el marco de la pandemia de coronavirus.