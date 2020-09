Gobierno porteño defiende cambios urbanos en dos predios para recaudar US$ 3,5 millones

El subsecretario de Registros, Interpretacin y Catstro del Gobierno porteo, Alfonso Crotto, expuso en la Legislatura.

Funcionarios porteños defendieron este martes en la Legislatura dos convenios entre el Ejecutivo y desarrolladores inmobiliarios para incrementar la altura para las construcciones en predios situados en los barrios de Puerto Madero y Villa Crespo, mientras que los diputados de la oposición aseguraron que los acuerdos "son beneficiosos para los privados pero no para la Ciudad".Ambos convenios fueron remitidos a la Legislatura la semana pasada por el Ejecutivo a fin de obtener el aval para su implementación quea cambio del pago de una contraprestación por parte de los desarrolladores privados que alcanzaría un monto cercano a los US$ 3,5 millones, los que estarán destinados a atender gastos por la pandemia.sobre el cual el Gobierno porteño firmó un acuerdo, a instancias de la ratificación legislativa, que cambia la altura habilitada de las construcciones en ese polígono y la lleva a 140 metros, es decir,Como contraprestación, el privado deberá "abonar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma de US$con motivo del coronavirus y de la Emergencia Económica y Financiera".También, indica que parte de los fondos adquiridosque estará localizada en la ribera porteña al lado del actual Parque de la Memoria., sobre el que propone también una ampliación de los usos del suelo y una habilitación paraEn ese marco, informa de la existencia de un acuerdo con el titular del predio, para que abone por la modificación de la normativa la suma deAl respecto,, dijo que "los dos convenios urbanísticos son de instrumento para una de una articulación público-privada que fija las contraprestaciones para el beneficio de ambas partes y esto surge de análisis desde los puntos de vista urbano, social, económico y también ambiental".En disidencia,consideró que los convenios urbanos como los que se debatieron en la Comisión "debe ser una herramienta acotada a las grandes piezas urbanas" que no se ajustaría a este tipo de predios en tratamiento; en tanto que sostuvo queque podría recibir la Ciudad a cambio".Matías Barroetaveña, del Frente de Todos, cuestionó que "pareciera que la Comisión de Planeamiento es un lugar de venta de normativas"; mientras que su colega de bloque Javier Andrade sostuvo que ambos convenios