Tras su clausura, el zoológico de Luján tiene 10 días para presentar un plan de reconversión

Viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky.

Federovisky afirm que el zoolgico "est funcionando desde hace 25 aos con innumerables denuncias".

"Los animales privados de su libertad padecen un sufrimiento cotidiano, constante, innecesario y absurdo"” Petición de Change

El viceministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Federovisky, dijo hoy que las autoridades del Zoológico de Luján, clausurado por el gobierno nacional por "irregularidades", tienen diez días de plazo para presentar un plan de reconversión y advirtió que, si no cumplen con esta condición, "se tomarán las medidas definitivas".Ayer, que se caracterizaba por permitir el contacto directo con los animales, mientras que se espera que la Justicia investigue las denuncias que realizaron organizaciones y vecinos sobre desapariciones y maltratos de la fauna del lugar."Ahora tienen diez días para presentar un plan de reconversión; si no, se tomarán las medidas definitivas", afirmó el funcionario en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia."La pregunta no es por qué lo cerramos ayer sino por qué está funcionando desde hace 25 años, con innumerables denuncias y qué manto de protección tenía que hacía que continuara abierto", aseguró Federovisky.En este sentido, señaló que "su carácter innovador estaba dado con la posibilidad de interactuar con animales silvestres, llegando a extremos aberrantes como que un visitante ingrese a una jaula a darle una mamadera a un león, algo que está prohibido".Además, contó que se les pidió a las autoridades del zoológico que " se reconvirtieran, que presentaran inventario de animales para identificar dónde están los animales, que cesara el contacto de la gente con los animales", y sostuvo que "no hicieron nada de eso"."Por eso hicimos la clausura total y le dimos diez días para que presenten un nuevo plan", indicó el viceministro, quien además confirmó que el ministerio se presentó ante la Justicia de Mercedes "para que investigue las denuncias y Medio Ambiente va a ser querellante en estas hipotéticas causas".El últimoen forma conjunta por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el intendente del Municipio de Luján y el Ministerio de Ambiente de la Nación para que, en un plazo de 72 horas, presentara el plan de adecuación del zoológico, medida que fue cumplida., y desde sus inicios se mostró como un proyecto "innovador" a nivel nacional y mundial porque permitía a los visitantes interactuar con los animales salvajes.En tanto, distintas organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando el cierre de este zoológico y la reubicación de los animales exigieron ahora celeridad a la intervención judicial dada las condiciones de los 400 animales que viven en el predio."Esto queda en manos de la justicia y va a tener que ser rápida porque hay vidas de animales en juego. Hay más de 140 grandes felinos; se va a necesitar actuar de manera urgente", indicaron desdeA esos reclamos se suma también una petición creada en la plataforma de Change.org que yay muestra la foto del león Víctor y se denuncia que lo dejaron morir de hambre por no ser dócil."La crueldad del cautiverio es bien sabida por todos. Los animales privados de su libertad padecen un sufrimiento cotidiano, constante, innecesario y absurdo. No naturalicemos el sufrimiento animal. Estas prácticas arcaicas deber ser erradicadas. El cambio de paradigma es un hecho, y no hay vuelta atrás", aseguran los impulsores de la petición.