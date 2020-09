Llega una nueva edición "desde casa" del Media Party 2020

El evento fusiona grandes empresas y comunidades regionales de la mayor red de periodistas y desarrolladores del mundo

Faltan 3 das para la #MediaParty🎉! 😱



Este ao vamos a desmutear el periodismo, desde casa y en medias. #PijamaConference🧦



Ya te registraste? 😬👉 https://t.co/1D6srHXFP1 pic.twitter.com/2nZWFXEm3x HacksHackersBA (@HacksHackersBA) September 14, 2020

¿Cómo funcionará la conferencia?

Cmo me inscribo? Dnde tengo que entrar el da del evento? De qu actividades puedo participar? #PijamaConference🧦



Todo lo que tens que saber sobre la #MediaParty🎉 👇https://t.co/NhU3lo6lMV HacksHackersBA (@HacksHackersBA) September 13, 2020

16/9 Audiencia

17/9 Producto

18/9 Monetización

Encuentros virtuales

Más de 2.500 periodistas, programadores, diseñadores, activistas y entusiastas volverán a reunirse -en modo virtual- desde este miércoles y por tres días en la Media Party 2020, la novena edición de la conferencia de innovación en medios que se plantea como un espacio productivo para reinventar el periodismo."¡Esta vez desde casa y en la nube!", anunciaron sus organizadores, y aseguraron que este año el evento de innovación en medios más grande de América Latina estrenará un formato virtual inédito "con un line-up de lujo global".Entre el 16 y el 18 de septiembre la conferencia -gratuita, con inscripción previa- abordará tres aspectos centrales de los medios digitales: audiencia, producto y monetización, de la mano de oradores destacados como Caspar Llewellyn Smith, jefe de producto de The Guardian; Greg Barber, Jefe de producto de The Washington Post; Charo Henríquez, Editora de Desarrollo y Soporte de la redacción de The New York Times; Lisa Gibbs, del área de inteligencia artificial de Associated Press; entre otros.Además, el evento contará con innovadores globales y líderes de la industria como Grzegorz Piechota, Investigador en la International News Media Association (INMA); Ranjan Roy, co-fundador de The Edge Group, una compañía especializada en newsletters y estrategia de contenidos para medios, Tomas Bella de Remp, Douglas Arellanes de GetMural.io, Sereena Henderson de la vertiginosa startup de medios The 19th, y más.La conferencia es gratuita pero requiere registrarse para acceder a los links de las charlas y talleres a través de la webPara simplificar la experiencia en época de fatiga virtual, el equipo de Media Party diseñó un evento con tres tipos de experiencias:(charlas de especialistas),(espacios de encuentro) y(talleres productivos) con verticales temáticos por cada día del evento: audiencias, producto y monetización.Las charlas de especialistas serán retransmitidas a través de Facebook Live y Youtube, aunque también se podrá participar por Zoom y por Spatial Chat, una plataforma para encontraste con otros asistentes en el evento. Además, tendrán interpretación simultánea en Inglés (para poder escuchar las actividades traducidas, hace falta tener descargada la versión de escritorio de Zoom).Los medios pelean por el negocio de la atención, pero también por la fidelidad de los usuarios. Media Party propone un día completo para conocer las mejores prácticas para mejorar la llegada a las audiencias digitales de los líderes globales con acceso directo al sofá de tu casa.Las reglas de Internet cambian todo el tiempo, la concepción del contenido también evoluciona. Los productos digitales tienen desafíos técnicos, de experiencia de usuario y de performance. Media Party invita a sumarse a la conversación con la élite de los productos digitales.Por primera vez en la historia del periodismo, los ingresos digitales comienzan a ser mayores que los que generan los formatos analógicos. Tanto en publicidad programática, venta directa, marketing de contenidos o estrategias de ingresos generados por usuarios, el mercado está dando un salto. Media Party da acceso a los “game changers” de la industria.Además, en las transiciones y cierres de cada jornada habrá encuentros de networking virtual que será anunciada a través de mediaparty.info Este año, Media Party cuenta con el apoyo de Facebook Journalism Project, Google News Initiative, Hacks/Hackers global y con el soporte de la comunidad de Hacks/Hackers Buenos Aires con más de 12.000 miembros.