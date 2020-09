Ya se puede participar de la 18° Expo Universidad de manera virtual

Hasta el viernes prximo cada una de las 17 facultades y la Escuela de Oficios ofrecern charlas virtuales.

Arrancamos muy arriba con la #ExpoUNLP virtual. Gracias a los casi 4 mil futuros ingresantes que hoy se sumaron a las charlas. La seguimos maana. https://t.co/nqfnsSqoUd pic.twitter.com/YE1TWaGHUu UNLP (@unlp) September 15, 2020

La 18º Edición de la Expo Universidad, una megamuestra destinada a futuros ingresantes, ya se puede recorrer mediante videoconferencias a través de pantallas de computadoras y celulares, informó la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio la casa de estudios platense recurrió a las tecnologías informáticas y las plataformas de videoconferencia para garantizar que miles de estudiantes del último año de la escuela secundaria puedan tener su primer contacto con el mundo universitario.Sólo en la primera jornada, que se realizó ayer, se ofrecieron 43 charlas de las que participaron cerca de 4.000 chicos.Hasta el viernes próximo, y a través de la plataforma web de videoconferencias de acceso abierto Big Blue Button -que no consume datos ni requiere descargar aplicaciones o programas- cada una de las 17 facultades y la Escuela de Oficios ofrecerán charlas virtuales de las que pueden participar jóvenes de todo el mundo.Los futuros ingresantes pueden ingresar, a través del sitio web, a las salas de videoconferencia y participar de las charlas virtuales; una vez que la sala se completa de usuarios, aquellos que no logran acceder pueden seguir la actividad en vivo a través del sistema de streaming.Como cada una de las charlas será grabada y luego alojada en la web del evento, los interesados que no lleguen a participar del vivo podrán verla también en diferido.El sitio web de la Expo incluye además datos de interés para los aspirantes, con videos informativos de las facultades, acceso a los planes de estudio, e información sobre beneficios estudiantiles.Los organizadores de la Expo explicaron que cada facultad ofrece charlas diarias a cargo de estudiantes, docentes e investigadores, que abordan diferentes aspectos de las unidades académicas: desde las características generales de los planes de estudio, hasta la salida laboral de las diferentes carreras.En esos espacios, los futuros ingresantes que participan en vivo de los encuentros pueden hacer preguntas y despejar dudas.Los chicos, además, tienen la oportunidad de asistir a charlas informativas generales, que les permitirán un primer acercamiento a los principales conceptos de la vida universitaria: desde los diferentes esquemas de cursada y sistemas de evaluación, hasta la forma de gobierno de la UNLP y elección de los representantes de los diferentes claustros; becas y beneficios como el Comedor, Albergue, préstamo de bicicletas y ayuda económica.El cronograma de charlas con los horarios puede consultarse en el sitio web www.unlp.edu.ar/expo.