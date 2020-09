Bahía Blanca: aislaron a 55 trabajadores del Hospital Interzonal de Agudos

El Hospital Interzonal de Agudos "Jos Penna" tiene una ocupacin de casi el 100 por ciento en camas de terapia intensiva.

El director del Hospital Interzonal de Agudos "José Penna" de Bahía Blanca informó hoy que "55 trabajadores debieron ser aislados por contactos estrechos" de casos confirmados de coronavirus, todos ocurridos "fuera del hospital"."Las personas están aisladas por contacto estrecho con algún caso y los que están positivos por Covid son entre 8 y 10", afirmó hoy el director del centro asistencial Gabriel Peluffo.Peluffo dijo que "se dispuso el aislamiento preventivo para aquellas personas que hubieran tenido un contacto con aquellas que fueron positivas" de coronavirus."La mayoría no son médicos ni enfermeras, sino que hay personas de limpieza, administrativos y de laboratorio", expresó el director a la prensa local al indicar que dicha situación "no ha alterado la funcionalidad del hospital".Al ser consultado sobre la situación de las camas de terapia intensiva, el profesional afirmó que "estamos casi al 100 por ciento" al comentar que terapia intensiva está dividida en dos, donde hay 10 camas para pacientes no Covid y otras 9 para Covid."Tenemos la reserva de la terapia intensiva infantil y vamos a hacer uso en el caso que no nos quede otra opción", agregó.Por último el profesional solicitó a los vecinos a que "se cuiden, que usen barbijo, que dejen de estar en reuniones familiares, bajo techo sin protección, que no tomen mate en grupo" y que "hay que cuidarse más que algunos meses atrás".