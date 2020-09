Quirós: la "meseta alta" de entre 1.100 y 1.300 casos "lleva ya 9 semanas enteras"

Los contagios "vienen descendiendo da a da en las ltimas dos, tres semanas".

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que los casos de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires "vienen descendiendo día a día" en las últimas "dos, tres semanas", con una "meseta alta de entre 1.100 y 1.300 casos que lleva ya 9 semanas enteras".En una conferencia de prensa brindada en la sede del gobierno porteño, Quirós señaló también que "la epidemiología de la ciudad no está suficientemente descendida como para activar actividades en las áreas cerradas, en ninguna de las dimensiones", al descartar la apertura de gimnasios.Al ser consultado sobre las estadísticas que indican que la Argentina ocupa el quinto puesto a nivel mundial entre los países con más casos graves, contestó: "He dicho una y mil veces que es una forma poco profesional de analizar los datos".En este sentido, explicó que "la pandemia está en la zona americana hace más de dos meses y, naturalmente, en estos dos meses todos los indicadores de actividad van a ser mayor" en la región.Dijo que esa comparación "no da ningún dato ni cuali ni cuantitativo más que decir que la pandemia está pasando por la zona americana".En la región, continuó, "la Argentina ha sido uno de los países que ha progresado más lentamente por la cuestión de la cuarentena precoz y naturalmente va a ser uno de los países en que va a terminar más tardíamente".Quiró señaló que los contagios en la Ciudad "vienen descendiendo día a día en las últimas dos, tres semanas", con una "meseta alta de entre 1.100 y 1.300 casos que lleva ya 9 semanas enteras".El ministro porteño reiteró la idea de que la zona del AMBA fue "la primera en activarse, ha sido la primera en estabilizarse, con subidas y bajadas y va a ser la primera en desandar".