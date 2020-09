Efemérides del 14 de septiembre

1920 - MARIO BENEDETTI. Nace en la ciudad uruguaya de Paso de los Toros el escritor y poeta Mario Benedetti, una de las figuras de la literatura latinoamericana, autor de más de 80 obras que fueron traducidas a 20 idiomas. Su novela La Tregua (1960) fue llevada al cine por el director argentino Sergio Renán y fue nominada al Premio Óscar a la mejor película extranjera en 1975.1945 - ALDO P. POY. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el ex futbolista Aldo Pedro Poy, uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de Rosario Central. Se ganó definitivamente la idolatría de los “canallas” al marcar “de palomita” el gol del triunfo por 1-0 en el clásico con Newell 's Old Boys disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires por las semifinales del Campeonato Nacional de 1971, que ganó Rosario Central. Fue el primer título de Primera División obtenido por el club “canalla”.1321 - DANTE ALIGHIERI. Muere en la ciudad de Rávena (Italia), a la edad de 56 años, el poeta italiano Dante Alighieri, autor de “La divina comedia”, clásico de la literatura universal.1960 - EXPORTADORES PETROLEROS. Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela firman el Convenio de Bagdad con el que fundan en la capital iraquí la Organización Mundial de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para defender sus intereses ante las “siete hermanas” multinacionales que controlaban el precio del crudo. El 43% de la producción mundial de crudo y el 81% de las reservas petroleras globales están en manos de los actuales 13 países miembros de la OPEP.1923 - PELEA DEL SIGLO. El boxeador argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey protagonizan “la pelea del siglo” en el estadio Polo Grounds de Nueva York por el título mundial de los pesos completos. Lo ganó Dempsey luego de regresar al ring una vez pasado el conteo de 10 segundos de “knock out” al haber sido despedido por un golpe del “Toro de las Pampas”, considerado el “padre del boxeo” argentino.1983 - AMY WINEHOUSE. Nace en Londres la cantante y compositora británica Amy Jade Winehouse, ganadora de doce premios, entre ellos seis Grammy, quien grabó dos discos en su corta y exitosa carrera.1991 - POCOS GOLES. Se disputa la jornada con menos goles en la historia de la Primera División del fútbol argentino en la era profesional. Sólo se convirtieron seis tantos en los diez partidos de esa fecha del Torneo Apertura 1991, que reunió a 20 equipos. Fue el primer torneo disputado en una sola rueda de todos contra todos con una modalidad que completaba la temporada con la disputa del Clausura al año siguiente.2002 - LOLITA TORRES. Muere en Buenos Aires, a la edad de 72 años, la actriz y cantante Lolita Torres (Beatriz Mariana Torres Iriarte), quien filmó una veintena de películas e incursionó en radio, teatro y televisión a lo largo de 50 años de carrera artística. Poco antes de fallecer había sido declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.1977 - BOCA JUNIORS. En el estadio Centenario de Montevideo, Boca Juniors obtiene su primera Copa Libertadores de América al vencer al Cruzeiro de Brasil por 5-4 en desempate por penales. Hugo Gatti atajó el penal decisivo a Vanderlei, con lo que el equipo que dirigía Juan Carlos Lorenzo conquistó la primera de las seis Copas Libertadores que ostenta Boca.2020 - DIA DEL CARTERO. Se celebra el Día del Cartero en conmemoración de la fecha de 1771 en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez para ejercer el oficio, que hasta entonces no existía en el Virreinato del Río de la Plata.