Creciente aumento de casos fuera de AMBA e índice de letalidad estable

La edad promedio de contagiados y el ndice de letalidad se mantienen estables.

El virus se expandi del rea metropolitana a todo el pas.

Edad de contagio e índice de letalidad

El porcentaje de personas con coronavirus por jurisdicción, que durante semanas concentró el 90% de los casos activos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), comenzó desde agosto a aumentar en forma creciente en el resto del país, con provincias que incrementaron más de 1.000% los enfermos en un mes; en tanto que otros datos como la edad promedio de contagios o la letalidad no tuvieron importantes variaciones en estos seis meses de pandemia.El análisis de Hojman es fácilmente identificable en los gráficos que elabora Soledad Retamar, docente e investigadora en la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, donde coloca con diferentes colores cuadrados de distinto tamaño según el porcentaje de casos activos (con enfermedad en curso) que tiene cada jurisdicción, de acuerdo a los datos oficiales.Así, en un gráfico del 4 de mayo, el cuadrado más grande era de la provincia de Buenos Aires, que representaba el 36% de los casos activos, seguido muy cerca por la Ciudad de Buenos Aires con el 28%, y lejos se encontraba Chacho con 7%; Córdoba con 6%; Río Negro y Santa Fe con el 5% cada una; Tierra del Fuego con 3%, Neuquén y Mendoza con 2% cada una, y La Rioja, Corrientes, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz y Misiones con el 1% cada una.Esa situación puede observarse, por ejemplo, en un gráfico del 12 de julio cuando el cuadro más grande era de la Provincia de Buenos Aires, donde estaban el 61% de los casos activos, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con el 28% y muy lejos se encontraba Jujuy, con el 3%; Entre Ríos con el 2%; y Córdoba, Santa Fe, Chaco, Río Negro, Neuquén y Mendoza cada una con el 1%.a Télam.La investigadora señaló que "esto no significa que haya un 'desplazamiento' de la pandemia porquePor eso,"El problema en las provincias es el sistema de salud porque es mucho menos robusto del de la Ciudad de Buenos Aires e incluso del de algunas localidad del Conurbano; esto está originando una tensión muy grave ya en varias provincias, a pesar de que el número de casos no llega a ser alto como en CABA", sostuvo RetamarEn tanto, otras variables de la pandemia no han sufrido cambios tan profundos en estos meses.En este sentido, Hojman, que integra la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), señaló que "esto tiene que ver con la circulación, es decir que las personas entre 20 y 50 años son las que más necesidad tienen de salir por obligaciones laborales".En referencia a los fallecidos, Aliaga analizó que la edad media "bajó entre la semana 19 y 21, al igual que la de casos, y luego oscila entre 72 y 74 años en cada semana"., detalló.Según sus estimaciones, "la relación entre los fallecidos y los casos confirmados que se iniciaron en cada semana de síntoma (porcentaje de letalidad) varía siguiendo la edad media de los contagiados pero para las semanas estables es de 3 y 3,3 % aproximadamente".Esta estadística supero en un punto del dato deFinalmente, otro dato interesante relevado por el físico es que "si se tomara en cuenta la cantidad de fallecidos en 2018 por cualquier causa, las personas mayores de 40 años que ya fallecieron por Covid-19 representan el 4% de todos los que murieron hace dos años".