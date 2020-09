La sequía más intensa en 20 años empuja a la desesperación a campesinos del norte argentino

Productores que viven en el Impenetrable esperan prdidas totales

Pequeños productores agrupados en los Consorcios Productivos de Servicios Rurales de la provincia del Chaco, esperan "pérdidas totales" de sus ganados, especialmente de las vacas, si para fines de octubre no llueve, aseguraron a Télam.



"La pérdida total en cultivos ya está y si pasa de octubre y no llueve, noviembre, diciembre, las pérdidas serán totales. No quedarán animales vivos", dijo a Télam desde Miraflores, a 166 kilómetros al noroeste de Roque Saénz Peña, en pleno Impenetrable de la provincia del Chaco, Daniel Jaimes, a cargo del Consorcio El Quebracho nº74.



El productor contó que ya alcanzaron el punto crítico en el que "empezaron a morir las vacas. Una o dos por día. El domingo pasado encontramos 20 vacunos muertos" y se mostró desconsolado por el pronóstico del clima que no espera lluvias para los próximos meses.



"No se consigue ni alfa (alfalfa: alimento nutritivo para la hacienda). No tenemos de dónde sacar forrajes así que está muy feo esto para nosotros, para los animales, para el monte y también para la fauna silvestre", añadió.



Poblador de una zona ubicada entre Miraflores y Nueva Pompeya también dijo que el "despelote del coronavirus ocupa toda la agenda. No creo que el Estado nos ayude, no tienen con qué" pero al mismo tiempo se mostró esperanzado que desde los gobiernos se formulen "políticas de Estado postsequía".



"Ojalá nos ayuden y podamos volver a comprar vacas. Lo mínimo es 30 pero necesitamos que nos den subsidios a tasa 0, no al 40%", pidió.



Recordó que desde septiembre del 2019 no llueve en la región "solo hubo unos chaparrones miserables en diciembre del año pasado y en julio pasado ya no había agua" y aunque muchas familias tienen perforaciones, algunas que pasan los 210 metros, "no" sirven para el consumo humano ni para riego.



Para los campesinos el impacto más fuerte de la sequía es sobre los vacunos que una vez que se caen ya no se levantan más y tras su muerte "su carne sólo sirve para alimentar a los cuervos", según dijo Jaimes a Télam.



También explicó que aunque la mortandad puede alcanzar a cabras, ovejas y cerdos "estos animales se la pueden rebuscar de otro modo".