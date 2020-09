El 11,8% de los periodistas asegura que sus medios emitieron noticias falsas

El informe fue respondido por 568 periodistas de todo el pas

"La Red de Periodismo Científico es clara en que la información falsa en contexto de pandemia puede resultar un daño para la salud e incluso para la vida".”

Titular de la Defensora del Pblico, Miriam Lewin

El 11,8% de los periodistas consultados en el país aseguró que los medios donde trabajan emitieron noticias falsas sobre la pandemia de coronavirus segúnmientras que un 57,1% manifestó sentirse afectado emocionalmente a raíz del contacto diario con la enfermedad y la muerte que conlleva este tipo de coberturas.al que accedió Télam f, contó con el apoyo en la difusión de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), y se realizó para "conocer las condiciones de trabajo en medios de comunicación que impone la pandemia y proponer mejoras".La titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, dijo a Télam quesobre todo en el contexto en el que se desarrolla.En este sentido destacó queY añadió: "Hay que tener cautela con el chequeo de las fuentes, de manera de garantizar que no se difunda nada cuyo origen no sea responsable. No hay forma de respetar las dos campanas cuando se habla de salud o de ciencia en este contexto. Solo hay una informacion correcta".El informe destaca, además, que estas definiciones se vinculan también con la creibilidad de los medios respecto a la cobertura de la pandemia.En este aspecto el 55,8% de los periodistas consideró que la credibilidad se mantiene igual que antes de la pandemia; 36,3% dice que son más creíbles y apenas un 7,9% expresa que son menos creíbles.El reporte tambiénY precisa que"Esto, por supuesto tiene que ver con cubrir la enfermedad y la muerte, pero también se relaciona entre quienes salen a la calle y están en primera linea, con el miedo a contraer la enfermedad y transmitirla a sus familias", consideró Lewin.La titular de la Defensoría señaló, además, que esto está acentuado porquey también inciden en ese impacto las demandas laborales fuera de horario", explicó.Respecto a cómo llega la información en este contexto, Lewin explicó que "si en las redacciones se trabaja sin protección, bajo presión y sin recursos tecnológicos, con inseguridad o angustia o agobiadas/os por las tareas de cuidado, se resiente la calidad de la información que reciben las audiencias"."En el caso de las periodistas, este impacto es más perjudicial en su bienestar psicológico ya que son las que mayoritariamente están encargadas de las tareas de cuidado, la tensión que implica acompañar a hijos e hijas en el aprendizaje, limpiar, cocinar y lavar u ocuparse de la asistencia a mayores", agregó.El estudio destaca queque "no son, hasta ahora, contempladas por las empresas de medios".También se detalló quepor aspectos tales como falta de elementos de cuidado, estrechez de los espacios, carencia de controles, limpieza y desinfección no satisfactoria.Todo esto hace que, destacó Lewin, quien añadió que el acceso a la información y a las fuentes "también es señalado como una dificultad por más de un 25% de los encuestados, y que también influye la pérdida del poder adquisitivo del salario o la falta de pago"."Las soluciones pueden ser la provisión de elementos de protección y de trabajo, el respeto a los horarios de descanso y el apoyo psicológico cuando sea necesario, entre otras medidas", aseguró.Por otro lado,El informe hace un apartado respecto alen la cobertura de la pandemia.En este aspecto menciona que "que, todavía hoy, hacen que recaigan más en las mujeres"En estos casos, además, "se informa de comunicadoras forzadas a realizar tareas fuera de horarios convenidos y cuando están abocadas a atender exigencias o responsabilidades familiares".En consecuencia,