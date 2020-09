Ambientalistas exigieron la aprobación de una Ley de Humedales y el cese de quemas en las islas

Los incendios han causado un enorme dao ambiental en el Delta del Paran.

Volvi a activarse un foco de incendio en Entre Ros y ya son cuatro en el pas El foco de incendio que se encontraba contenido en la provincia de Entre Ríos volvió a activarse y se registró uno nuevo en Mendoza, que se suman a los dos que continúan activos en Zárate, provincia de Buenos Aires, según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).



En su reporte diario, el organismo indicó que se logró extinguir el foco de incendio que se había originado ayer en el partido bonaerense de Berazategui y precisó que se registran otros dos en el kilómetro 108 y en el 110 en Las Palmas, Zárate.



En tanto, en las Islas del Delta del Paraná se logró contener el foco ubicado en Santa Fe, mientras que se volvió a activar el que está en Entre Ríos.



Además, en la localidad mendocina de Malargüe se registró un nuevo foco, y se continúa con la guardia de cenizas dispuesta para el foco de Alvear.



Por último, el incendio de San Lorenzo, en Mina Clavero, en la provincia de Córdoba, se encuentra “contenido”, indicó el parte diario del SMNF.

La Multisectorial por los Humedales exigió hoy la "urgente" aprobación de una Ley de Humedales "con la participación vinculante de organizaciones ambientalistas", y el cese "definitivo" de quemas en las islas del Delta del Paraná.Durante una jornada de protesta, que comenzó a las 10 en la plaza San Martín, frente a la sede de la gobernación provincial en Rosario, se realizaron actividades que incluyeron intervenciones artísticas, radio abierta e intercambios formativos."Además, exigimos que se realice un monitoreo en toda la zona, que se declare la emergencia nacional por los incendios, que se discuta y apruebe la Ley de Humedales y que nos den soluciones de fondo porque nuestros humedales no pueden tolerar más devastación", expresó."Algo determinante para nosotros es que la Ley de Humedales incluya a las organizaciones ambientalistas en la toma de decisiones para que no pase lo que sucedió con la Ley de Bosques en la que la burocracia dejó huecos para que se destruyan miles de hectáreas", remarcó."Hace más de dos meses que venimos realizando manifestaciones para alertar a la ciudadanía sobre lo que sucede en las islas y en nuestros humedales, tuvimos reuniones con el municipio, con la provincia pero no tuvimos resultados porque los incendios siguen", destacó."Exigimos una manifestación pública clara del gobernador santafesino, y un monitoreo para saber cuál es la situación ambiental y que expliquen qué es lo que se está haciendo para frenar la destrucción del ambiente", finalizó.