Una silla desarrollada por un argentino ganó el premio más importante de diseño en Milán

Entre las principales caractersticas se destaca que no lleva ni clavos ni tornillos.

UNA SILLA ARGENTINA GAN EL PREMIO DE DISEO MS IMPORTANTE DEL MUNDO



La silla Eutopia, del diseador salteo Francisco Gmez Paz, gan el premio Compasso d'Oro de la categora Diseo para el Habitar. pic.twitter.com/AiuzMOqHyT Ministerio de Desarrollo Productivo (@produccion_arg) September 10, 2020

El diseñador salteño Francisco Gómez Paz ganó el premio Compasso d'Oro, uno de los galardones más importantes en materia de diseño industrial que se otorga anualmente en Milán, por su silla Eutopia “diseñada, producida y fabricada por una empresa argentina”, destacó hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo.“Es la primera vez que una pieza diseñada, producida y fabricada por una empresa Argentina gana este reconocimiento internacional que se otorga desde 1950”, publicó la cartera presidida por Matías Kulfas en Twitter.Eutopia, ganó en la categoría Diseño para el Habitar y ya en 2018 “fue distinguida por el Sello Buen Diseño argentino por su innovadora forma de producción: al fabricarse por encargo, no hay desperdicio de materiales. Está hecha en madera de Kiri, no lleva clavos ni tornillos, pesa sólo 1.800 gramos y soporta más de 100 kilos”, agregó el Ministerio.Entre las principales características se destaca que no lleva ni clavos ni tornillos, consta de cuatro planos de multilaminado que se intersectan en un robusto encastre, las uniones sólo llevan cola; además se realiza con madera de Kiri que la hace liviana (1.8 kilos) y resistente (hasta 100 kilos).Gómez Paz, oriundo de Salta se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba y en 1998 se fue a vivir a Milán, donde continuó con un posgrado en diseño y cosechó varios galardones internacionales a lo largo de su carrera.En 2011 ya había sido premiado con el Compasso d'Oro por una lámpara denominada Hope, desarrollada para una empresa italiana.