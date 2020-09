Una ciudad santiagueña eliminó la elección de su reina para evitar la cosificación

CAMBIO DE PARADIGMA. FRAS SE SUMA A LA CAMPAA "CIUDADES SIN REINAS"

EN CONJUNTO CON EL COLECTIVO FEMINISTA Y TODAS LAS ORGANIZACINES QUE QUIERAN SUMARSE, VAMOS A TRABAJAR EN UN PROPUESTA SUPERADORA QUE BUSQUE RESALTAR OTRAS CUALIDADES. 💚 pic.twitter.com/QHnuqSjosd Anibal Padula (@anibal_padula) September 10, 2020

"Este tipo de práctica de la elección de la reina creemos que nos atrasa muchísimos"” Ángela Monti - Integrante de La Marea

La ciudad de Frías, en el sur de Santiago del Estero, acordó con un colectivo feminista eliminar la elección de su reina para evitar la cosificación de las mujeres y sustituir ese concurso por propuestas que promocionen la salud, la educación y la equidad.“Agradecemos la predisposición del intendente de Frías,, para recibirnos y escucharnos, porque ahora vamos a seguir trabajando para que esta sustitución se convierta en ordenanza municipal y se elimine el evento de la elección de la reina en el festejo del aniversario de nuestra ciudad”, dijeron hoy integrantes del colectivo feminista La Marea.Por su parte, el intendente de Frías sostuvo en su cuenta de Facebook, que "estamos convencidos que desde esta nueva perspectiva de género podemos iniciar un verdadero proceso de transformación social que nos incluya a todas y a todos”.La decisión contempla sustituir la elección de la reina de Frías por “otras propuestas que destaquen cualidades, no las físicas, que generan prácticas discriminatorias y sexistas y cosifican a nuestras mujeres”, afirmó a Télam"Estamos convencidas que los pensamientos hegemónicos son siempre por definición los pensamientos estructurales, que son los que tiene la mayoría de la sociedad”, aseguró Monti, quien sin embargo añadió que “eso no significa que nosotros y nosotras tengamos que seguir perpetuando ese pensamiento"."Se trata de qué mensaje queremos dar y qué tipo de sociedad queremos y si estamos dispuestos a ir de la mano con los avances de derechos humanos y derechos de la mujer que se están llevando a cabo en el país”, agregó.La militante sostuvo que "tenemos que estar en consonancia con lo que pasa a nivel país, porque hasta tenemos un Ministerio de la Mujer; entonces este tipo de práctica de la elección de la reina creemos que nos atrasa muchísimos"."Proponemos otro tipo de eventos que promocionen la salud, la educación, cultura, equidad y para posteriormente tener una sociedad más igualitaria”, aseveró y añadió que trabajarán acciones que "no fomenten la cosificación de la mujer como lo hace la elección de la reina”.