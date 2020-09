La Pampa: comienzan las clases presenciales con un protocolo acordado con los gremios

El gobernador dijo que son 12.754 los alumnos que estn en condiciones de regresar

"El lunes abren las escuelas, con la jornada máxima de tres horas, los niños no van a volver todos los días y será con protocolos estrictos"” Sergio Ziliotto, gobernador

El lunes abren las escuelas

El gobernador se refirió también al cuidado que tendrá toda la comunidad educativa bajo la premisa de "asegurar el aula y la escuela como el sector más seguro"”

Las clases presenciales comenzarán el próximo lunes en La Pampa con un máximo de tres horas para la asistencia de los alumnos, con excepción de cuatro localidades que están en Fase 1 de aislamiento por la suba de casos de coronavirus, informó hoy el gobernador Sergio Ziliotto."Ante el escenario que se plantea, se pondrán a disposición todas las herramientas posibles para que las aulas sean lugares seguros, quizás el más seguro que hemos abierto, garantizado por el Gobierno provincial", afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa.La Pampa acordó con Nación en agosto pasado que las clases presenciales comenzarían el lunes 14 de septiembre en la provincia y se definió un protocolo de funcionamiento con los gremios docentes, que contempla una jornada máxima de tres horas y sin la asistencia de la totalidad de la comunidad educativa.La provincia transita la Fase 5 de aislamiento y tiene 93 casos de coronavirus y 3 fallecidos desde el inicio de la pandemia.Las cuatro localidades exceptuadas de regresar a las clases presenciales son 25 de Mayo, La Adela, Intendente Alvear -con un brote que elevó a 40 los casos positivos- y Bernardo Larroudé con 11 infectados."El lunes abren las escuelas, con la jornada máxima de tres horas, los niños no van a volver todos los días y será con protocolos estrictos", dijo Ziliotto, que acompañó la presentación con cuadros estadísticos elaborados por el Ministerio de Educación.El gobernador expuso que son 12.754 los alumnos que están en condiciones de regresar a las escuelas, que abrirán 497 establecimientos educativos con 3.850 docentes."Se trata de una construcción colectiva, por eso seguimos este camino que emprendimos el 18 de agosto para la vuelta presencial a las clases", señaló.Asimismo, explicó el sistema de transporte que acompañará el movimiento de los estudiantes secundarios a clase y apuntó que en el caso de General Pico, se prevé duplicar el servicio de transporte.El gobernador se refirió también al cuidado que tendrá toda la comunidad educativa bajo la premisa de "asegurar el aula y la escuela como el sector más seguro" y en la misma línea anunció la activación del programa "Vértice Educativo", que colocará a educadores comunitarios y docentes en el territorio.Ziliotto destacó el trabajo realizado por los docentes para el retorno a clases presenciales y la necesidad de que los niños reestablezcan el vínculo con sus pares y la comunidad educativa."Claro que hay riesgos, pero los vamos a tomar; para eso me eligió la sociedad, las decisiones tienen que ver con los niños y adolescentes, y hoy no vamos a dudar", señaló durante la conferencia de prensa de la que participaron también el vicegobernador, Mariano Fernández, y los ministros de Salud y de Educación, Mario Kohan y Pablo Maccione, respectivamente.El gobernador saludó también a los maestros en su día. "Feliz día a los docentes; no es la mejor circunstancia, pero han hecho un gran esfuerzo y lo van a seguir haciendo. Saben que pueden contar con este Gobierno, como nosotros también sabemos que podemos contar con ustedes", concluyó.