"Los docentes crearon nuevas formas para que el aislamiento no impida estar cerca", dijo Trotta

Nicolas Trotta, ministro de Educacin

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ponderó este jueves el "enorme esfuerzo" que realizaron los docentes durante la pandemia para tomar contacto con sus alumnos en forma virtual y dijo que en estos meses los maestros "han podido crear nuevas formas para que el aislamiento no impida estar cerca".Al celebrarse mañana el Dia del Maestro y de la Maestra, Trotta destacó el accionar del magisterio durante la pandemia, en el que se "han desplegado un conjunto innumerable de formas, estrategias y propuestas para seguir en contacto con sus estudiantes y familias".Miles de docentes de todo el país desplegaron desde el 20 de marzo pasado distintas estrategias para que los niños no pierdan contacto con la escuela.Entre ellas, en la provincia de Buenos Aires, están las "tutorías empáticas" a partir de la cual cada docente elige entre tres y cuatro alumnos de sus curso con el fin de empatizar con ellos, conocer sus dificultades y ayudarlos en sus tareas escolares, a la vez de solicitarle colaboración para conectar a los alumnos que no tomaron contacto.Desde el Ministerio de Educación aseguraron que la idea es "jerarquizar la labor del docente" y valorar su esfuerzo durante esta pandemia en la que muchos de ellos "trabajaron más horas de lo habitual".En una reciente encuesta a docentes sobre cuales habían sido sus dificultades respecto a las clases virtuales se menciona a la restricción tecnológica como la principal obstáculo para diagramar las clases.