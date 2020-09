Los maestros celebrarán su día extrañando "los abrazos y besos" de sus alumnos

Nueve de cada 10 docentes dedican ms tiempo a actividades para sus alumnos que antes de la pandemia El 90% de los educadores afirman estar dedicando más tiempo a realizar actividades para sus alumnos que antes del período de cuarentena y aislamiento producto de la pandemia de coronavirus y sólo 2 de cada 5 docentes tienen una computadora a disposición de manera exclusiva, según un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación realizado al celebrarse este viernes el Día del Maestro.



En el informe "El compromiso de los docentes argentinos en pandemia", se precisó que 9 de cada 10 docentes dedican más tiempo para preparar clases en línea, aunque sólo 2 de cada 5 tienen una computadora a disposición de manera exclusiva en su entorno familiar, según datos del Ministerio de Educación.



"La brecha digital en educación no solo la sufren los alumnos sino también los docentes, que quieren seguir educando pero no tienen la tecnología necesaria, o la formación adecuada para usar las TIC en educación a distancia", dijo Martín Salvetti, docente de la Escuela Técnica N° 5 de Temperley (provincia de Buenos Aires) y finalista del Global Teacher Prize en 2019.



"En todo el país se registraron casos en los que, ante la falta de computadoras y de conectividad, se multiplicaron los esfuerzos de los docentes para garantizar la continuidad de la enseñanza y reducir las desigualdades educativas que ya existían", agregó.



El estudio mostró que 1 de cada 10 docentes (8%) no cuenta con una computadora, lo que dificulta aún más la enseñanza en el contexto de interrupción de clases presenciales.



"En este contexto, se amplió la utilización de las emisoras de radio y televisión comunitarias para poder llegar con programas educativos, o se abrieron las bibliotecas para llevar los libros a los estudiantes casa por casa, tratando siempre de mantener el vínculo con los alumnos", describió Salvetti.



El estudio, que contó con la autoría de Salvetti, describe algunos indicadores referidos a la situación de los docentes en el contexto de la pandemia de Covid-19, a partir de encuestas realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, Ctera y Argentinos por la Educación.



El 86% de las familias valora el esfuerzo que están haciendo los docentes para acompañar a los estudiantes durante la pandemia, según los resultados de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, a cargo del Ministerio de Educación.



Estos resultados son consistentes con los de una encuesta realizada por Argentinos por la Educación que muestra que, en el nivel primario, 7 de cada 10 familias se encuentran conformes con el trabajo de los docentes.



"Que la escuela siga teniendo valor para las familias y siga siendo significativa para las y los estudiantes en este contexto es el resultado del trabajo de las y los docentes. Sin aulas, ellas y ellos abrieron sus hogares para mantener abierta la escuela", dijo Paulina Calderón, exministra de Educación de San Luis.



El informe precisó que en el nivel de primaria, 1 de cada 3 docentes trabaja en más de una escuela, mientras que en los niveles secundario esta situación se da en 7 de cada 10, y el nivel superior no universitario en 6 de cada 10, según una encuesta realizada por Ctera.



Mariela Guadagnoli, docente santafesina nominada al Global Teacher Prize 2020, dijo que "esta pandemia sacó a flote la realidad en la que estaba inmersa la escuela, las falencias, las desigualdades, la falta de tecnología y de capacitación; pero también expuso y jerarquizó el rol docente, la dedicación, la creatividad e ingenio que cada maestro pone para mantener el vínculo con sus alumnos".



"Creo que es necesario reconocer que, junto con los trabajadores de la salud, los docentes están realizando una labor titánica. Quiero destacar el desafío que implicó para la educación pública el sostenimiento del ciclo lectivo en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio", señaló Ana Garcia Munitis, directora del Colegio Nacional de La Plata, y concluyó que "paradójicamente, la educación a distancia evidencia lo irreemplazable de la presencialidad en el proceso pedagógico".

Las maestras y maestros argentinos celebrarán mañana su día fuera de las escuelas, con festejos virtuales y "extrañando los abrazos de los chicos", en un año marcado por la pandemia de coronavirus, en el que muchos patios donde se hacían los actos se convirtieron en lugares de acopio de canastos de comida que, cada 15 días, los docentes entregan a familiares de los alumnos de hogares vulnerables."Un año diferente, un Día del Maestro distinto en una situación que nunca esperamos vivir", dijo a Télam"Lo que más voy a extrañar de ese día, es estar en la escuela, con los chicos, extraño esos abrazos, sus caras, las cosas lindas que compartimos ese día, contó a Télam.No descarta Daniela que habrá "festejos virtuales"; de hecho, dijo que "las maestras de primer grado están preparando un blog para ese día con fotos y videos de las docentes".Y en el patio de la escuela, donde antes hacían los actos escolares y servía como lugar de recreación, hoy acopian los canastos de comida que cada 15 días, docentes y familias llevan al colegio para distribuir entre los más afectados por la crisis.-al que concurren en su mayoría chicos provenientes del Barrio 21-24- la sorprendieron con una "fiesta sorpresa virtual" organizada por las profesoras especiales que -de acuerdo con las nenas, padres y directivos- hicieron un Zoom con juegos para las maestras en el que el premio fue un video donde las 55 alumnas mostraban carteles, dibujos, flores y regalitos que habían hecho para ellas.Aún emocionada por la sorpresa, Luján expresó a Télam su cariño por esa escuela, donde trabaja con "nenas muy afectivas, con mucha necesidad de dar y recibir afecto y mucha contención".No fue fácil para Luján buscarle la vuelta y "transitar esta difícil tarea en la cuarentena"."Al principio las clases no eran clases, sino audios que se enviaban a una mamá que lo distribuía entre los otros padres. Después armé un grupo por Whatsapp con las 30 y pico de nenas", explicó."Fue muy difícil para mí, para las nenas, para los padres, porque hay alumnas que tienen un solo celular en la casa, o no tienen datos, o no tienen conexión y había padres que ni siquiera sabían enviar un mail. Pero superamos y mejoramos, y hoy las clases se dan por Zoom", contó la maestra.Para Luján González, las clases virtuales facilitaron momentos para "estar juntas, donde ellas me permiten entrar a su casa y a su familia. Es totalmente distinto a lo que estaba acostumbrada, pero me permitió ser una mejor docente"."Siempre hay una videollamada que es la excusa perfecta para que cuenten que nació un hermanito, que su perrito está enfermo o que están un poco tristes o contentas... y esto también es ser docente", concluyó Luján.Si fue difícil para las maestras de grado adaptarse a las clases virtuales, el desafío fue aún mayor para las docentes de nivel inicial, con los chicos de 3 y 4 años que por primera vez se integraron al sistema educativo., conversó con Télam sobre este desafío."Comenzamos en febrero, preparamos la sala, recibimos a las familias, tuvimos 9 días hábiles presenciales con los nenes y luego llegó la cuarentena", dijo.Marucco recordó que ese primer día no se lo olvida más: "Nos reunimos en una sala para pensar qué íbamos a hacer porque era un desafío para las docentes"."Generamos grupos de Whatsapp para tener contacto con las familias y a través de archivos de Word enviamos algunas propuestas porque, para ese entonces, la cuarenta duraría 15 días"."Después nos replanteamos la continuidad pedagógica: sumamos Classroom primero, después probamos con Zoom y también implementamos las videollamadas por Whatsapp una vez por semana, donde cada dos nenes hablamos y jugamos un ratito, no tanto por un objetivo pedagógico sino para estimular el vínculo", contó Marucco.También, "extraña muchísimo la presencialidad, el colegio, el aula, los recreos y los abrazos".Y dijo que "hay una cuota de contacto con los chicos que faltó este año y se notó mucho este año."Nos encontramos con el desafío de llevar el aula, la dinámica cotidiana y la cercanía con los chicos a la virtualidad", explicó.En su caso se pudo organizar bien. Todos sus alumnos se conectaron, y con el pasar de los días logró, junto a sus alumnos, "tener un buen hábito de estudio de manera virtual".También aclaró que "hay muchas clases en las que se invierte tiempo en que los chicos cuenten cómo están, muestren videos de su vida cotidiana sobre cómo cocinan con sus padres, juegan con sus mascotas o te muestran fotos leyendo. Esta situación nos abrió a un contacto con las familias mucho más profundo del que teníamos antes"."En este Día del Maestro no queda más que agradecer. La verdad es que nos encontramos con cosas que muchas veces nos sobrepasaron, pero se pudieron llevar adelante. Hay mucho tiempo invertido, mucho cariño y mucho esmero", dijo a Télam Lujan, quien confesó que este año extrañará "el gran festejo que hacemos con los chicos en el patio del cole y la merienda compartida".También para, lo "más complicado de este tiempo fue no tener los abrazos y los mimos de los chicos y hacia los chicos, eso fue complicado. Tuve que adaptarme", dijo.Laura tiene 24 alumnos y con todos pudo conectarse de alguna manera ya que "si bien las clases no son presenciales y físicamente no estamos en las escuelas, la escuela se instaló en las casas"."Hacemos horarios extras, incluso yo doy clases los sábados para que ninguno se quede sin poder recibir su clase", afirmó.Szczapowy reconoció a Télam que se le "arruga el estómago", cuando piensa que este Día del Maestro va "a extrañar el contacto con los chicos, la calidez de los abrazos, de familias agradecidas. Los voy a extrañar", repitió Laura.