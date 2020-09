Cinco proyectos solidarios promovidos por mujeres fueron premiados por la Fundación Avon

"Ni vos ni yo... Nosotras", una guardera para que las mujeres puedan seguir estudiando

Carmen Laffont es docente y directora del Centro de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (CEBJA) "Marilin Penna de Ferro" en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza, y junto al equipo de esa institución, detectó un gran número de mujeres que no acceden al servicio de educación porque tienen a cargo hijos e hijas y no cuentan con redes de contención familiar que les permitan ir a la escuela.



Es por eso que presentó el proyecto "Ni vos ni yo… Nosotras", que busca crear una guardería para los hijos de aquellas mujeres que estudian en el turno noche, así como talleres para promover la alfabetización digital, y brindar herramientas contra la violencia de género.



En diálogo con Télam, la docente comentó que en general estás mamás se inscriben en el centro educativo, pero abandonan, como pasa con algunas alumnas adolescentes que quedan embarazadas y también dejan los estudios.



Explicó que esto ocurre "porque no tienen la contención familiar o alguien que les ayude a cuidar a sus hijos" y añadió que las guarderías de la zona funcionan de mañana o de tarde y precisó que "por eso surge la idea de organizar una guardería: para que ellas puedan asistir a clases de noche".



Otro de los problemas que detectaron es el analfabetismo digital, por lo que propusieron "realizar cursos especiales y también sobre violencia de género", indicó.



"En época de pandemia son estas mujeres las que están al frente del hogar, del cuidado de los enfermos, de los hijos, ayudarles con las tareas, cuidar la economía", precisó Carmen.



Indicó que desde la fundación "valoraron nuestro proyecto porque les gustó la idea de prepararlas y darles otras posibilidades".



La docente comentó que está cubierto el personal y el lugar donde funcionaría la guardería es cedido por una fundación local.



"Estamos felices porque como escuela nos viene bien. La idea es comprar recursos" indicó y valoró "la visibilidad" del proyecto.



Laffont explicó que en total el centro educativo tiene 240 alumnos provenientes de diversas zonas y el proyecto está destinado específicamente a un grupo de alumnas de los barrios 12 de octubre y Virgen del Pilar.



"Estaríamos dándole continuidad educativa a unas 35 jefas de hogar, jóvenes y más adultas porque hay algunas que son muy jovencitas que ya tienen hijos y otras que ya son abuelas y se hacen cargo del cuidado de los nietos y de los hijos", precisó la docente.