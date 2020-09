Otras 254 personas murieron y 12.259 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país

Otras 254 personas murieron y 12.259 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 10.658 los fallecidos y 512.295 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.La cartera sanitaria indicó que son 2.829 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 62,4% en el país y del 69,1% en la Área Metropolitana Buenos Aires.Un 61,42% (7.530) de los infectados de hoy (12.259) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.De los 512.295 contagiados, el 74,66% (382.490) recibió el alta.El reporte vespertino consignó que murieron 111 hombres; 70 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 5 en la provincia de Córdoba; 2 en la provincia de Entre Ríos; 3 en la provincia de Jujuy; 2 en la provincia de Mendoza; 2 en la provincia de Santa Fe; 7 en la provincia de Salta; 1 en la provincia de Santiago del Estero y 1 residente en la provincia de Tierra del Fuego.También 91 mujeres: 55 residentes en la provincia de Buenos Aires; 20 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Chaco; 3 en la provincia de Córdoba; 3 en la provincia de Jujuy; 1 en la provincia de La Rioja; 1 en la provincia de Neuquén; 2 en la provincia de Río Negro; 1 en la provincia de Salta y 4 residentes en la provincia de Santa Fe.Una persona de sexo masculino, residente en la provincia de Buenos Aires, notificada como fallecida, fue reclasificada.El parte matutino precisó que fallecieron 29 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en la provincia de Neuquén; 1 en la provincia de Santa Cruz; 2 en la provincia de Río Negro; 5 en la provincia de Mendoza; 1 en la provincia de Santa Fe; y 22 mujeres, 12 en la provincia de Buenos Aires; 6 en la ciudad de Buenos Aires y 4 residentes en la provincia de Mendoza. Se aclaró que una persona fallecida, residente en la provincia de Buenos Aires, fue notificada sin dato de sexo.Del total de esos casos, 1.222 (0,2%) son importados, 112.220 (21,9%) contactos estrechos de casos confirmados, 324.064 (63,3%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 6.266 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 1.264; en Catamarca, 3; en Chaco, 140; en Chubut, 39; en Córdoba, 577; en Corrientes, 25; en Entre Ríos, 130; en Formosa, 1; en Jujuy, 343; en La Pampa, 20; en La Rioja, 145; en Mendoza, 798; en Misiones, 2; en Neuquén, 69; en Río Negro, 280; en Salta, 361; en San Juan, 4; en San Luis, 21; en Santa Cruz, 142; en Santa Fe, 1.089; en Santiago del Estero, 81; en Tierra del Fuego, 69; y en Tucumán 390.El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 310.254 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 106.573; Catamarca, 99; Chaco, 6.290; Chubut, 1.361; Córdoba, 12.566; Corrientes, 431; Entre Ríos, 4.707; Formosa, 91; Jujuy, 11.117; La Pampa, 267; La Rioja, 2.360; Mendoza, 11.634; Misiones, 71; Neuquén, 4.118; Río Negro, 7.777; Salta, 5.470; San Juan, 384; San Luis, 346; Santa Cruz, 2.540; Santa Fe, 14.701; Santiago del Estero, 1.470; Tierra del Fuego, 2.530; y Tucumán, 5.136.Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 13 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.El Presidente habló durante una visita a la Cervecería y Maltería Quilmes, que anunció inversiones por 50 millones de dólares, ocasión en la que el Gobierno también presentó ampliaciones en el Programa Ahora 12."Que no nos confundan, estamos levantándonos de un tiempo difícil, cargando una mochila que pesa mucho; ante las voces apocalípticas que dicen que no vamos a ningún lado, les pido que se den cuenta de todo lo que hicimos", añadió Fernández.A su turno, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, anunció la ampliación del Programa Ahora 12 que, en esta etapa, se podrá pagar con tres meses de gracia e incorporará nuevos sectores a los planes de facilidades en cuotas.Español también repasó los rubros que se incorporarán al Programa Ahora 12, entre los cuales servicios educativos, cuidado personal, reparaciones e instalación de alarmas y recordó el rol fundamental del plan para la recuperación del consumo en plena pandemia de coronavirus, con mejoras que rondaron "el 20 por ciento en julio en comparación con el mes anterior".En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, expresó que se está trabajando con cada una de las jurisdicciones, analizando cada una de las situaciones, en esta diferencia epidemiológica, en referencia a las áreas con transmisión comunitaria de coronavirus en el país."Estamos trabajando con provincias que han iniciado el reporte de casos y que han tomado medidas de restricción intensiva y transitoria de la circulación de personas para poder controlar la transmisión del virus. Ya, diez días después, se está viendo como esas medidas tienen un impacto positivo", dijo Vizzotti en referencia a San Luis y Catamarca.El Gobierno mexicano anunció que la vacuna de AstraZeneca puede tener un retraso a raíz de la pausa en los ensayos dispuesta por un caso adverso en el Reino Unido durante las pruebas masivas en humanos y que se deberá revisar.La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en tanto a la población mundial que la vacuna probablemente no llegará antes de 2022, contrariamente a las mucho más optimistas previsiones que vienen manifestando varios países, entre ellos las potencias Estados Unidos, China y Rusia."No es una fórmula mágica que llegará en enero y resolverá los problemas del mundo. Se necesitará mucho tiempo para lograr la inmunidad colectiva con un 60 o 70% de la población inmunizada y detener la transmisión, por lo que sin dudas tendremos que esperar hasta 2022", sostuvo la doctora Soumya Swaminathan, una de las investigadoras líderes de las Naciones Unidas.América, con 14,2 millones de casos y 495.000 defunciones, se mantiene como la región más afectada del mundo, aunque la curva de contagios muestra una estabilización por la reducción de las infecciones diarias en Estados Unidos y Brasil.Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, con más de 6.3 millones de casos y 189.972 fallecidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, y la propagación del virus no está ni cerca de controlarse.Desde el inicio de la pandemia, Latinoamérica acumula más de 7,8 millones de contagios de la Covid-19 y más de 300.000 muertes, de los cuales 127.464 corresponden a Brasil, 68.484 a México y casi 30.000 a Perú, mientras que Chile no alcanza los 12.000 y Ecuador y la Argentina no superan los 11.000.