Campaña de gastronómicos para concientizar a los clientes y poder seguir trabajando

Bares y restoranes piden a sus clientes el uso de tapabocas y el respeto de la distancia social.

Más de un centenar de locales gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires realizan una campaña por redes sociales, denominada "#SillasResponsables", para que los clientes extremen los cuidados ante el coronavirus y el sector pueda seguir trabajando, tras casi seis meses de inactividad.En la campaña "SillasResponsables", los locales dicen a sus clientes que "ahora es momento de reencontrarnos y disfrutar al aire libre. De a poco. Es un paso, de todos los que necesitamos dar, para recuperar una industria endeudada y en peligro de desaparecer. Para no volver atrás y cuidarnos, necesitamos todos juntos seguir una guía simple pero fundamental"."Nuestra industria está en crisis y es de las más afectadas. Necesitamos cuidarnos entre todos, clientes y establecimientos, para poder seguir funcionando y llevar algo de alivio a nuestra industria. No nos oponemos a los controles, todo lo contrario, los entendemos como necesarios para un regreso ordenado y sustentable en el tiempo", afirma en el comunicado Enrico Tessarolo, empresario gastronómico y uno de los impulsores de "SillasResponsables"."Hagamos que todo salga bien. Logremos que las sillas vuelvan a usarse, con precaución, Es un primer paso de los que contamos mejor en Change.org/sillasalreves. Nuestros empleos dependen de tu cuidado. Gracias por estar, te extrañábamos", finaliza la campaña virtual de los gastronómicos porteños.El movimiento "No más sillas al revés" y la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) estimaron que en la primera semana de habilitación de mesas al aire libre en bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires, la facturación promedio del sector gastronómico se elevó hasta un 45%.Los locales de gastronomía porteños volvieron a funcionar oficialmente con mesas al aire libre este lunes, en el marco de la nueva fase impulsada por el Gobierno de la Ciudad para el restablecimiento de actividades en el contexto de la pandemia de coronavirus.Empero, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, expresó ese mismo día que "no fue bueno" lo sucedido el fin de semana pasado en bares y nuevas peatonales de la Ciudad, con "gente sin barbijo, y a menos de metro y medio de distancia"."Se entiende que haya gente que tenga necesidad de salir, pero necesitamos hacerlo como corresponde", agregó en la oportunidad Quirós.Así, el Gobierno de la Ciudad clausuró 12 locales gastronómicos en los barrios de Palermo, Liniers, Agronomía, Constitución y Caballito por no cumplir con la normativa, dos de ellos por permitir fiestas en el interior.