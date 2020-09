En medio de la pandemia, varias provincias aplican protocolos para acompañamiento a familiares en agonía

Las medidas se llevan a cabo en medio de la pandemia.

Para evitar "la soledad y angustia" del distanciamiento, gobierno bonaerense avala acompaamientos El Gobierno bonaerense aprobó el 28 de agosto un documento sobre el acompañamiento a personas internadas con coronavirus en condiciones críticas y sus familiares para "evitar la soledad y la angustia que el distanciamiento podría producir" en los pacientes en medio de la pandemia.



El texto propuso una serie de herramientas para equipos médicos "enfatizando la importancia de la función de acompañamiento por parte del Estado".



Además, destaca la necesidad de "humanizar y contemplar la dimensión subjetiva y singular donde están en juego la salud y la vida" y remarca que el documento pretende contribuir a que los equipos sanitarios "puedan brindar apoyos a quienes atraviesan situaciones de profundo dolor y respetar las medidas de cuidado".



Así, se plantea que cuando la gravedad de los síntomas de coronavirus obligan a la internación o a la derivación en terapia intensiva, "se profundiza el impacto de la separación del paciente respecto de sus seres queridos" y el equipo de salud "se constituye en el único nexo entre la persona y su familia".



Por eso, la cartera sanitaria propuso facilitar el acceso del paciente internado por Covid-19 a un teléfono celular u otro dispositivo que posibilite el contacto con sus seres queridos, construir equipos interdisciplinarios para el acompañamiento integral de pacientes y sus familiares y brindarles información clara y regular sobre el estado integral de su salud, tratamiento y pronóstico.



El documento contempla que en las circunstancias en las que la capacidad hospitalaria lo permita, se facilite el acompañamiento presencial de un familiar, allegado o cuidador, lo que se torna aún más necesario "en los casos de padecimientos severos en salud mental y personas con discapacidad".



Para niños y adolescentes está indicada la internación con un referente afectivo como cuidador, que deberá comprometerse a utilizar las medidas de protección y a permanecer todo el tiempo en la habitación.



"Es necesario construir condiciones para que no se vean interrumpidos, en un marco tan excepcional como el actual, los vínculos sociales y afectivos que son parte del sostén en los procesos de cuidado", afirmó la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels.



El Ministerio de Salud provincial ofrece así a instituciones sanitarias un protocolo que ordena y promueve nuevas formas de acompañamiento y sostén para evitar la soledad y angustia que podría producir en las personas afectadas el distanciamiento físico de sus seres queridos en condiciones críticas y con frecuencia dolorosas.



También, la institución deberá garantizar la disponibilidad de insumos de protección personal; la información sobre el protocolo en todos los involucrados.



La persona que solicite acompañar a su familiar internado deberá firmar un consentimiento informado, en el cual dejará constancia ser mayor de edad, no presentar síntomas asociados a Covid19 o condiciones de riesgo a coronavirus.

Autoridades de la mayoría de las provincias implementaron recientemente protocolos específicos para permitir el acompañamiento familiar a personas que se encuentren internadas en sus últimos días de vida en medio de la pandemia de coronavirus para evitar que se interrumpan los vínculos sociales y afectivos que configuran un importante sostén en los procesos de cuidados.El siguiente es un panorama elaborado por corresponsalías de Télam:El Gobierno bonaerense aprobó el 28 de agosto un documento sobre el acompañamiento a personas internadas con coronavirus y sus familiares para "evitar la soledad y la angustia que el distanciamiento podría producir" en los pacientes y dispuso herramientas para equipos médicos "enfatizando la importancia de la función de acompañamiento por parte del Estado".La resolución destacó la necesidad de "humanizar y contemplar la dimensión subjetiva y singular donde están en juego la salud y la vida" y busca contribuir a que los equipos sanitarios "puedan brindar apoyos a quienes atraviesan situaciones de profundo dolor y respetar las medidas de cuidado".En Córdoba, la secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbas, dijo a Télam que los permisos de acompañamiento "siempre estuvieron implementados y previstos como criterios de excepción y se trabaja cada día en el fortalecimiento".Además, aseguró que desde julio está en marcha una "mesa de bioética" para potenciar ese fortalecimiento en esos casos, aunque "siempre se contempló".La funcionaria sostuvo que tras el caso de Solange Musse, quien falleció de cáncer en agosto y a cuyo padre no le permitieron ingresar desde La Pampa cuando la mujer agonizaba, se expandieron las excepciones.El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza aprobó días atrás un protocolo que permite a pacientes terminales de cualquier patología ser acompañados durante la pandemia.Fuentes de Salud explicaron que "es un protocolo para el ejercicio humanitario de derechos y decisiones en el final de la vida en pacientes y referentes afectivos durante la pandemia" que fue elaborado por profesionales de epidemiología, bioética, salud mental, cuidados paliativos, derechos humanos, psiquiatría infantojuvenil, asuntos jurídicos del Ministerio, con la colaboración de profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo.En San Luis no se aplica el decreto nacional que autoriza el acompañamiento a enfermos críticos de coronavirus o de cualquier enfermedad e incluso se ha impedido el acceso a la provincia de familiares que venían con ese objetivo. El caso emblemático fue el de las hermanas Victoria y Antonela Garay a quienes les negaron el permiso de acceso en 10 oportunidades para visitar a su padre Martín Garay que agonizaba en la localidad de Quines.Las mujeres viajaron 3.500 kilómetros desde Tierra del Fuego, el padre murió cuando estaban en viaje pero tampoco fueron autorizadas para asistir al cementerio, ya que las obligaron a realizar una cuarentena de 7 días pese a que contaban con todas las autorizaciones y se habían realizado los hisopados requeridos y habían dado resultados negativos.En La Pampa, la directora de Epidemiología Ana Bertone dijo a Télam que las autoridades del área de Salud "están trabajando para poner en marcha el sistema de acompañamiento a pacientes internados en estado crítico, con diagnóstico confirmado de Covid-19 o por cualquier otra enfermedad" y para ello la subsecretaría de Salud Mental del Ministerio elaboraba los protocolos.Entre Ríos emitió a principios de septiembre, a través del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) nuevas normas que restringen el acompañamiento de pacientes en instituciones de salud pero las permite en situaciones de estado crítico.La muerte aislada y en soledad "impone una condición de sufrimiento y profundiza las consecuencias emocionales en el paciente y su familia y entorno afectivo", apuntó el COES e instó a "humanizar el cuidado y la atención y sumar un enfoque integral al tratamiento del Covid-19; garantizar los derechos a información, toma de decisiones y respeto por la autonomía del paciente y facilitar el contacto y comunicación durante todo el proceso de internación".San Juan puso en marcha el 26 de agosto un "estricto protocolo" para que los pacientes críticos puedan ser visitados por "familiares próximos" y, según la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, eso permite que la persona agonizante "pueda vivir sus últimos momentos de vida de una manera más humanizada".La norma abarca a sanjuaninos o residentes en otras provincias y para ello, cada institución sanitaria estableció corredores seguros para su circulación y una revisión revisión médica, antes de poder acompañar a los pacientes.En Jujuy "se está armando un protocolo en común entre los distintos hospitales de la provincia" que se podría implementar desde "la semana próxima", dijeron a Télam fuentes del ministerio de Salud jujeño.En Tierra del Fuego aún no rige la autorización para el acompañamiento de pacientes críticos aunque dos proyectos de ley fueron presentados en los últimos días por diputados provinciales de la UCR y del Partido Verde para "acompañar el momento de morir" de los seres queridos y señalaron que la pandemia genera "dilemas éticos, lagunas legales y también da la oportunidad de pensarnos más solidarios" y "velar por los derechos de los habitantes".El Ministerio de Salud de Neuquén, a su vez, elaboró el documento "Aspectos Bioéticos para el acompañamiento a personas internadas y sus vínculos afectivos durante la pandemia de Covid-19" en el que permite que cada centro asistencial lo adecue a su funcionamiento.Río Negro cuenta desde hace 19 años con un programa de Atención Paliativa y Cronicidad Avanzada que implica la implementación gradual de una red de atención integral en los sistemas sanitarios para pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y, en medio de la pandemia, "se tomó la postura de acompañar a los pacientes terminales para que no fallezcan solos y que estén acompañados en su despedida por algún familiar cercano", explicó a Télam la coordinadora del Programa Control de Cáncer y Atención Paliativa y Cronicidad Avanzada del Ministerio de Salud provincial, María Coller.En Santa Cruz, fuentes gubernamentales dijeron que está prevista la aplicación del decreto nacional de acompañamiento dado que, dijeron, "tenemos la obligación de darle asistencia y los cuidados al final de la vida y eso incluye al paciente, la familia y también al personal de la salud"."Todos entran al hospital para salvarse pero no todos se salvan y en el paso de la muerte hay una dulzura académica que está pensada y se llama 'ética del buen morir'", añadió uno de los voceros del área de Salud.