Cahn: “Una coincidencia en el tiempo no significa necesariamente una causalidad”

Cahn también dio precisiones sobre el ensayo que llevará adelante la Fundación Huésped.

de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio AstraZeneca, yCahn sostuvo, en declaraciones televisivas, que “el motivo de la suspensión no se refiere a la efectividad de la vacuna, sino a que apareció un caso de una persona que forma parte del estudio y presentó una enfermedad neurológica; pero una coincidencia en el tiempo no significa necesariamente una causalidad”.“Todos estos estudios tienen un comité de monitoreo independiente que hace una revisión de seguridad periódica por lo que la compañía decidió suspender la incorporación de nuevos pacientes hasta que el comité revise el episodio”, explicó.Sobre los síntomas presentados por el paciente, Cahn comentó que “es una inflamación aguda de la médula espinal, es una situación que puede darse por enfermedades autoinmunes, infecciones por virus o podría ser la vacuna, pero para establecer eso hay que revisar bien la historia clínica del paciente y hacer los estudios para ver cuál pudo ser su origen”.“Toda enfermedad viral puede dejar secuelas, antes de que todos estuviésemos vacunados por el sarampión este podía dejar una encefalitis crónica en algunos pacientes, pero con el coronavirus todavía sabemos poco. Llevamos nueve meses de conocer el virus y hay registro de secuelas cardiológicas, respiratorias o neurológicas en algunos pacientes, pero no es un fenómeno masivo”, aclaró.“El objetivo es reclutar 3.000 participantes hombres y mujeres, que sean mayores de 18 años y menores de 65, que no hayan tenido Covid-19 ni hayan recibido otra vacuna experimental en este tiempo, tampoco mujeres embarazadas”, agregó.“El coronavirus ha tenido un sólo comportamiento que es infestar a todos los que se le ponen delante, en la medida que hay mayor circulación de gente hay mayor contagio; tenemos 18 provincias con circulación comunitaria y seis que no, o dentro de cada provincia zonas con mucha circulación y zonas que no”, concluyó Cahn.