Buenos Aires tiene picos de 700% en el interior, con un amesetamiento en el AMBA

Mar del Plata pas de 850 casos positivos a 6058 en el transcurso de 40 das

El comportamiento del coronavirus en la provincia de Buenos Aires describe un amesetamiento en la cantidad de contagios en el AMBA y crecimientos en los municipios del interior bonaerense, que llegan hasta el 700 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales difundidas hoy por el Ministerio de Salud.Fuentes del gobierno de la provincia precisaron a Télam que la atención está puesta en aquellos distritos donde hay focos de transmisión comunitaria del virus que las autoridades locales no pudieron controlar y que registran aumentos que van del 300 al 700 por ciento.DestacaronA partir de los datos que aparecen en la "Sala de Situación" donde el Ministerio de Salud bonaerense reporta la evolución del virus, las fuentes agregaron que en una situación similar a la Mar del Plata se encuentra, donde los casos aumentaron 450% en los últimos 15 días, y municipios en los que prácticamente no había casos, como, y ahora registran aumentos del 300, 600 y 700% respectivamente.Asimismo, otros municipios en los que se observan incrementos durante las últimas semanas son Balcarce, Tandil, Maipú y Pinamar.Por ello, desde la provincia se instó a la población a mantener los cuidados de higiene personal, utilizar tapabocas, intensificar el lavado de manos y evitar reuniones sociales para evitar la propagación del virus.Las autoridades provinciales confiaron que "van a trabajar mancomunadamente en los distritos para que la situación no se agrave".