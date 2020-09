Lanzan un concurso de aplicaciones para promover habilidades matemáticas

El concurso premiar la creacin de aplicaciones mviles que promuevan habilidades matemticas de estudiantes de entre 10 y 12 aos

Convocamos a programadores y fanticos de la educacin a disear e implementar la app que logre mejorar significativamente el nivel de matemtica de los alumnos de 6 grado de nivel primario del pas 🇦🇷 pic.twitter.com/bAm9PlnnoP — Fundacin Bunge y Born (@FundacionByB) August 31, 2020

para la creación de aplicaciones móviles que promuevan habilidades matemáticas de estudiantes de entre 10 y 12 años, con premios de 30.000 dólares para los tres proyectos finalistas y 50.000 más para el ganador.La fundación informó a través de un comunicado que los equipos podrán estar formados por desarrolladores, docentes, diseñadores, ilustradores, educadores y especialidades afines, de todo el país.a cargo de Oracle y Fundación Bunge y Born; destinado a desarrolladores, docentes y afines.En ese encuentro se verán temas relacionados al pensamiento de diseño, se trabajará en equipos sobre el concepto de empatía, definición y recorrido de usuarios en los desarrollos tecnológicos.Si bien no es obligatorio o requisito para presentarse al concurso, ofrece una oportunidad para vincular a quienes no tienen un equipo formado.La inscripción finaliza el 6 de noviembre, válida para todo el territorio argentino; los equipos deberán presentar un prototipo en Marvel App o similar y las bases del concurso y los formularios de inscripción, se encuentran en“Nuestra aspiración es reducir a la mitad la cantidad de alumnos que no alcanzan el nivel satisfactorio de matemática. MásMAT es uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra Fundación, pero aun cuando el objetivo sea muy desafiante, estamos seguros de que el impacto puede ser extraordinario”, declaró Gerardo della Paolera, director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born.Máximo Cavazzani, fundador y CEO de Etermax, la empresa que desarrolló el juego “Preguntados”, afirmó: “Desde nuestra división de Gaming buscamos crear experiencias que entretengan, conecten y fomenten conocimientos. Nuestros juegos sociales tienen entre sus objetivos potenciar las habilidades matemático-lingüísticas de millones de personas alrededor del mundo”.“Es por eso que nos enorgullece apoyar la iniciativa del concurso MásMAT, convencidos de que, en equipo y con el soporte de la tecnología y la creatividad, con una modalidad lúdica, podemos incentivar las ganas de aprender matemática y aportar para mejorar el desempeño de chicos en todo el país", completó.La Fundación Bunge y Born (FBB) es una organización sin fines de lucro de alcance federal fundada el 1 de agosto de 1963; en la actualidad invierte en innovación social y promueve el desarrollo de soluciones novedosas a problemas educativos, culturales, científicos y de salud pública.