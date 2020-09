Mujeres y personas LGBTIQ+ en riesgo por violencia de género recibirán ayuda económica del Estado

El beneficio, es compatible con otros subsidios brindados por el Estado Nacional.

Quién puede acceder al programa

El Gobierno nacional puso en marcha hoy el Programa "Acompañar", que prevé el apoyo del Estado a mujeres y población LGBTI+ en riesgo por violencia de género, a través del otorgamiento de una ayuda económica durante un plazo de seis meses, equivalente a un salario mínimo.Así quedó establecido a través del Decreto 734/2020, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.Según señalan sus considerandos,Para eso,, detalla el decreto del Poder Ejecutivo.La norma detalla que el programa está destinado a "aquellas mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social".Además, establece queAl programa puede acceder, toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa o extranjera con residencia legal no inferior a un año y mayor de 18 años de edad, que acredite "la situación de riesgo por violencia por motivos de género a través de un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".Asimismo, el monto de la prestación económica -no reintegrable, personal, no renovable- y consiste en el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante seis meses, a las mujeres y personas LGBTI+.El beneficio, es compatible con otros subsidios brindados por el Estado Nacional como Asignación Universal por hijo o hija; por discapacidad, o Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, entre otros, detalla la medida.En tanto, durante el plazo en el que las personas en riesgo reciban la prestación económica, se brindará acompañamiento "promoviendo el fortalecimiento psicosocial de la persona".