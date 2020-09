Controlaron el incendio en el Valle de Traslasierra y dieron de alta a bomberos heridos

El fuego se desat en la tarde de ayer en el paraje San Lorenzo.

Ocho cuarteles de bomberos lograron esta madrugada extinguir el incendio forestal que se registró en cercanías de la localidad cordobesa de Mina Clavero, en el Valle de Traslasierra, y los efectivos que ayer fueron asistidos en un centro médico por diferentes lesiones y quemaduras recibieron el alta, informaron fuentes provinciales."Una bombera de Mina Clavero y otro de Las Rosas fueron internados, les suministraron oxígeno y medicamentos, pero fueron dados de alta. Otros cuatro sufrieron quemaduras de primer grado en rostro, manos y brazos pero también ya están en sus casas", detalló esta mañana el director de Defensa Civil, Diego Concha, en declaraciones a los medios locales.El fuego se desató en la tarde de ayer en el paraje San Lorenzo, donde más de 50 bomberos prestaron servicios por tierra, con la ayuda de dos aviones hidrantes, para combatir las llamas en pastizales y zonas de monte.Otras cuadrillas se movilizaron con camiones cisternas para mantener con humedad un sector cercano a viviendas, en donde finalmente el fuego no llegó."Las condiciones siguen siendo muy complicadas en la provincia, muchos meses sin lluvia, el material combustible muy seco. Si entre todos no somos responsables, seguiremos teniendo inconvenientes", alertó Concha.Este incendio no tiene relación con los que se dieron semanas atrás en el Valle de Punilla y el departamento Ischillín, donde se quemaron más de 50.000 hectáreas, dañando vegetación, animales y viviendas.El Gobierno de Córdoba mantiene el alerta por riesgo muy alto de incendios en toda la provincia.