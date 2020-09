Un científico británico dice que podría aprobarse un test rápido de coronavirus, similar al del embarazo

Los dispositivos podran venderse a ocho dlares

Los test rápidos de coronavirus, al estilo de los que se utilizan para detectar las hormonas del embarazo, podrían ser aprobados en las próximas semanas, según confirmó hoy un destacado científico británico.John Bell, científico de la Universidad de Oxford y asesor clave del gobierno británico, dijo a los medios de prensa que los dispositivos baratos estaban siendo evaluados por los científicos el Departamento de Salud Pública (Public Health England, en inglés).Además, el científico aseguró queBell explicó que los dispositivos, que "no son más grandes que una taza de té", se conectan a un enchufe de la pared y "procesan hisopos en una hora".Los kits de prueba caseros ya forman parte del plan de pruebas del Gobierno, pero aún deben enviarse al laboratorio.Ayer, el científico dijo que el pico de infecciones reportado en los últimos días era esperable mientras la vida vuelve lentamente a la normalidad en el Reino Unido, que registró el domingo casi 3.000 casos diarios luego de permanecer por debajo de un promedio de 1.000 contagios por día."Son preocupantes y, sí, debemos estar preparados para una segunda ola de coronavirus mientras trabajamos duro para contener brotes localizados", afirmó Bell, y sostuvo que esto "no debe dejar que obstaculice" los esfuerzos por volver a la normalidad."Gran parte del aumento de las infecciones se da entre los jóvenes, que tienden a experimentar síntomas moderados o nulos. Lo más importante es que aún no hemos visto un aumento en las admisiones en hospitales o en las muerte", concluyó.