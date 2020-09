Para un asesor, "no hay que abrir bares ni rubros que ponen en riesgo la salud"

Enio Garca, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires

"La flexibilización y la habilitación de algunas actividades no ayuda. Al revés, aumenta el riesgo de contacto"”

"El gobernador Kicillof siempre lleva una propuesta de restringir y Rodríguez Larreta de abrir más, y dentro de esa construcción política se genera como vector el mal menor"”

El jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, afirmó hoy que "hay una situación en todo el país de aumento de los casos" de coronavirus, alertó sobre la suba en el interior de la provincia y en el tercer cordón del conurbano, y advirtió sobre aperturas que "ponen en riesgo la salud de la gente"."Hay una situación en todo el país de aumento de los casos y en la provincia de Buenos Aires no es distinto. Seguimos con un número muy alto en el conurbano", dijo el asesor en declaraciones a El Destape Radio tras detallar que la ocupación de camas trepa al 66%.Apuntó que hay "una situación preocupante porque ahora los casos empiezan a llegar al tercer cordón del conurbano" y también "a aumentar en municipios del interior".En ese marco, García manifestó que "no hay que abrir los bares ni los rubros que ponen en riesgo la salud de la gente"."La flexibilización y la habilitación de algunas actividades no ayuda. Al revés, aumenta el riesgo de contacto. En términos de epidemiología se debería hacer un cierre fuerte acá. Pero es complejo porque se necesita un consenso muy fuerte", opinó el especialista.Para García, la decisión de poder parar 15 días y bajar los contagios y "plantear una medida efectiva para cortar la circulación de la gente", tiene que tener un fuerte consenso ya que dijo que, desde provincia no creen "que el uso de la fuerza sea la solución"."En la situación que estamos, tenemos un consenso con el gobernador y los expertos de que la decisión más correcta sería cerrar todo 15 días, pero también se hace una lectura social y política, y entiendo que la decisión no se toma por eso".Sobre ese punto, aclaró que cuando se habla de posibles retrocesos "nadie imagina la situación hoy como estábamos en abril", pero precisó que no es recomendable "abrir tanto", al referirse a la apertura de bares como habilitó la ciudad de Buenos Aires."El gobernador (Axel) Kicillof siempre lleva una propuesta de restringir y (Horacio) Rodríguez Larreta de abrir más, y dentro de esa construcción política se genera como vector el mal menor", precisó García y aclaró: "Si se tomara todo lo que propone Rodríguez Larreta ya estaríamos en plena normalidad y la situación no permite eso".Asimismo, el asesor dijo: "CABA tampoco está en una situación tranquila como para volver a una normalidad prepandemia, pero esa es la discusión que está hoy sobre la mesa".Por otro lado, destacó el protocolo para que los pacientes tengan conectividad con las familias y la intención de "ir humanizando la atención al Covid-19" y dijo que "la interconectividad entre hospitales de la provincia hoy "está funcionando a pleno"."Si llega a explotar el sistema de salud con 15.000 casos por día y no hay camas venimos trabajando protocolos de bioética", señaló García, aunque expresó: "Ojalá no sean necesarios los protocolos de bioética pero está la posibilidad".