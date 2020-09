Quirós: "El sector privado tiene la mayor tasa de ocupación"

"El sector privado tiene la mayor tasa de ocupacin", dijo el ministro de Salud porteo

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires aseguró hoy que "el sector privado tiene la mayor tasa de ocupación" en el distrito y se encuentra más estresado, ya que el porcentaje de camas ocupadas en los centros públicos bajaron del 70 y 60 por ciento al 45 y 55 por ciento., dijo Quirós quien aseguró que "durante un largo período estuvimos atendiendo en el subsector público entre el 70 y 60 por ciento de los nuevos casos". Esa cifra, precisó el Ministro, hoy se encuentra entre el 45 y 55 por ciento.Durante la conferencia de prensa que ofreció sobre la situación de Covid-19 en la Ciudad, Quirós agregó que "el subsector privado ha aumentado su trabajo en el último mes y medio, eso lo ha tensionado, no sólo por los casos de la Ciudad, sino porque también hay un número importante de personas con cobertura de obras sociales o prepagos que viven en el área metropolitana, sobre todo que en el primer cordón que se atiende en la Ciudad".El Ministro explicó que el aumento en el subsector privado obedece a que esas localidades limítrofes del conurbano bonaerense han seguido "la curva epidemiológica a un tiempo similar que la Ciudad".Además, agregóDe todos modos, Quirós enfatizó que "lo que se puede ver (en los gráficos) es lo que venimos insistiendo sistemáticamente, desde el día 15 al día 18 de julio que pasamos los 1100 casos promedio por día hasta el día de hoy, nos hemos manejado siempre entre 1100 y 1300 casos".En la conferencia de prensa desde la sede del Gobierno porteño en la calle Uspallata, Quirós evitó referirse a la decisión de la Universidad de Oxford de frenar los ensayos para una vacuna contra el coronavirus. "No tengo más información que la está al alcance de todo el mundo", se excusó y agregó que es habitual que "lo que se hace frente a un caso que no tiene una explicación clara es identificar si hay alguna vinculación entre lo que ocurrió y la vacuna".Sobre el aumento de casos en el país aseguró que "en términos de gestión de la pandemia, es mas apropiado, mas preciso mirar región por región, ciudad por ciudad, porque es la forma del comportamiento de esta pandemia". Y en ese sentido, dijo que "mientras el área metropolitana aún no ha empezado el descenso, las ciudades del interior se han activado los casos, eso hace que la combinación de todo el territorio argentino esté con una cantidad importante de casos, es la explicación de porque vamos a ver en todo el país" un aumento.