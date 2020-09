Francisco denunció "el surgimiento de intereses partidistas" durante la pandemia

Se expres as en un nuevo mensaje de la serie que servir de base a su prxima encclica sobre la fraternidad y el mundo despus de la Covid-19.

El papa Francisco denunció hoy "el surgimiento de intereses partidistas" durante la pandemia de coronavirus y criticó a quienes aprovechan la situación "para fomentar divisiones"."La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos; podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común", planteó el pontífice durante la Audiencia General que encabezó en el Patio San Dámaso, dentro del Vaticano."Lamentablemente, asistimos al surgimiento de intereses partidistas", criticó Jorge Bergoglio, en la sexta catequesis de su ciclo "Sanar el mundo", sobre la pospandemia."Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones: para buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando conflictos", denunció el Papa.En ese marco, también apuntó que "otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás, pasan por encima y van por su camino".En un nuevo mensaje de la serie que servirá de base a su próxima encíclica sobre la fraternidad y el mundo después de la Covid-19, "Hermanos todos", el Papa planteó que, "si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizá podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y acentuado"."Si cada uno pone de su parte, y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente", agregó en su segunda audiencia consecutiva con público, luego de seis meses sin presencia fieles por las medidas sanitarias de la Santa Sede.