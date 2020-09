AstraZeneca pausó los ensayos de la vacuna por un caso de reacción adversa

La vacuna de Oxford es una de las ms avanzadas en el mundo

Mxico anunci posible retraso de llegada a Amrica Latina de vacuna El Gobierno mexicano anunció que la llegada a América Latina de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio AstraZeneca puede tener un retraso a raíz de la pausa en los ensayos dispuesto por esa compañía por un caso adverso en el Reino Unido durante las pruebas masivas en humanos.



Tanto México como la Argentina son los encargados de la producción de la vacuna para América Latina, pero la llegada al continente podría sufrir un retraso ya que un voluntario presentó una enfermedad aún no diagnosticada.



Por ello, cumpliendo con protocolos de seguridad, AstraZeneca detuvo lo ensayos para que el caso sea revisado por un comité independiente, informó la agencia de noticias francesa AFP.



Pausar los ensayos de una vacuna "no es un evento inusual (...) la consecuencia puede ser que se retrase la llegada de la vacuna" a la región, dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Salud mexicano, al ser interrogado en rueda de prensa sobre el impacto de este anuncio.



Gatell pidió evitar especulaciones en torno a la seguridad de las vacunas, en particular de esta que es considerada entre los proyectos más sólidos de todos los que se estaban desarrollando en el mundo occidental.



México y Argentina acordaron con AztraZeneca producir de manera conjunta la vacuna que desarrolla el grupo farmacéutico sueco-británico junto a científicos de Oxford.



Esta vacuna, de la que se espera producir unas 250 millones de dosis, sería distribuida al precio de costo en América Latina, salvo Brasil, que tiene un acuerdo aparte.



México colabora con otros laboratorios de Europa, China y Rusia en el desarrollo de las vacunas, si bien la de AztraZeneca es la única que ha garantizado su distribución en América Latina.



Con 128,8 millones de habitantes, México acumulaba este martes 68.484 personas fallecidas y 642.860 contagiadas de covid-19.



El grupo farmacéutico AstraZeneca anunció ayer una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el coronavirus, tras la aparición de una enfermedad todavía no explicada en un participante de las pruebas."En el marco de los ensayos aleatorios mundiales en marcha de la vacuna de la universidad de Oxford contra el coronavirus, nuestro protocolo de revisión estándar fue activado y de manera voluntaria pausamos la vacunación para permitir una revisión de seguridad por parte de un comité independiente", dijo en un comunicado un portavoz de la empresa, informó la agencia francesa de noticias AFP."Esta es una acción de rutina que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurando que se mantenga la integridad de los ensayos", agregó.Añadió que en los ensayos de gran envergadura, las enfermedades a veces ocurren por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente."Estamos trabajando para acelerar la revisión de este evento único para minimizar cualquier impacto potencial en el cronograma del ensayo", abundó el vocero, siempre según AFP.Ha sido probada en decenas de miles de voluntarios en el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y -desde el 31 de agosto- también en Estados Unidos, en la llamada fase tres de los ensayos clínicos, la última antes de confirmar su seguridad y eficacia.Lucas Filgueira Risso, director de Operaciones del laboratorio mAbxience, elegido para producir en Argentina la materia prima para la elaboración de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, dijo a Télam: “parece que se puso en pausa la prueba clínica, pero nosotros no tenemos información extra. No paramos la producción de la vacuna, seguimos comprando cosas. Imagino que será una pausa y no una suspensión, no se cancela todo. No tenemos novedades de que se vaya a frenar la producción”.Las pausas durante los ensayos clínicos no son infrecuentes, pero se cree que esta es la primera vez que ocurre en un ensayo de la vacuna para Covid-19.En Estados Unidos, la compañía comenzó a inscribir a 30.000 voluntarios en decenas de sitios el 31 de agosto.La vacuna, llamada AZD1222, utiliza una versión debilitada de un adenovirus causante del resfrío común que ha sido diseñado para codificar la proteína que usa el nuevo coronavirus para invadir las células.