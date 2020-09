Casi el 83% de camas de terapia están ocupadas en el Gran Mendoza

El gobernador Rodolfo Surez y el vicegobernador Mario Abed.

Con más del 80% de las camas de la Unidad de Terapia Intensiva y de Unidad Coronaria ocupadas en la zona metropolitana del Gran Mendoza, el Gobierno provincial evalúa la curva diaria de contagios por Covid-19 para decidir si restringe aún más la circulación social o continúa con el protocolo actual, dictado hasta el 22 de septiembre."La curva de contagio se evalúa día a día, trabajamos sobre la única situación que es entender que tenemos que convivir con esto y que nos cuidemos y si no lo entendemos, llegará el momento de decidir dar una vuelta atrás", adivirtió hoy el vicegobernador Mario Abed.Al analizar el porcentaje de fallecidos según el grupo etario, Mendoza cuenta con una mortalidad de 73,9 personas por millón de habitantes y de letalidad de 1,53% por total de confirmados con coronavirus.Otra de las funcionarias que advirtió la posibilidad de un retroceso en la fase actual fue la directora de Epidemiología, Andrea Falaschi, quien dijo hoy a la prensa que "la situación puede volver atrás en cualquier momento"."Al haber circulación comunitaria cada vez son más las personas que se enferman y que van a solicitar la realización del test y, en ese sentido, lo ideal es tener los resultados lo más rápido posible para hacer el bloqueo de esas personas", dijo la profesional.Ayer, muchos mendocinos se agolparon en la puerta del Hospital Español y formaron largas filas durante todo el día a la espera de poder realizarse los hisopados, situación que según explicaron hoy a Télam desde el Ministerio de Salud "se produjo sólo en ese nosocomio porque allí se atienden muchas obras sociales y porque concurrió gente no necesitaba el test o que lo quería hacer porque se lo pedían en sus trabajos"."Se desbordó el lugar, situación que hoy no volvió a ocurrir ni allí ni en otros centros hospitalarios", aseguraron desde el área de Salud.Asimismo, se informó que "se han abierto otros centros respiratorios en cada hospital cabecera de las distintas localidades donde se atienden a aquellos con criterio de hisoparse".