Reclaman en Corrientes la adhesión al protocolo ILE ante el aumento de niñas madres

Organizaciones exigieron “la regulación del Estado en cuanto a los actos que vulneran los derechos de la niña, la adhesión a los protocolo ILE y ESI (Eduación Sexual Integral), y sobre el médico consideraron “necesario que revise sus dichos y emita las disculpas a la niña y su familia””

Organizaciones feministas, de derechos humanos y profesionales reclamaron al Estado correntino adherir e implementar el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes tras el incremento de casos de niñas madres luego de conocerse el embarazo de una niña de 10 años abusada por su padrastro, que será sometida esta semana a una cesárea.En este marco, también las declaraciones del médico obstetra de la Capital correntina, Horacio Costa, que revictimizó y responsabilizó a la niña por no haberse “resistido al abuso”, generaron una ola de repudios provenientes de distintos sectores.Sobre el embarazo de la niña, que está a punto de dar a luz, la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Corrientes (Rednaj), expresó que “pone en evidencia la falencia de un Estado provincial debido a la omisión o accionar a destiempo de sus equipos de salud y de protección integral de la niñez”.“No cumplieron con la obligación inalienable de garantizar la integridad física de una niña que se encuentra cursando un embarazo producto de una violación, no respetaron su derecho de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE)”, reza el texto.(FWPor su parte, la Sociedad de Pediatría de Corrientes en una Carta pública, señaló que “las niñas madres corren cuatro veces más riesgos de muerte en el embarazo que las mujeres de entre 20 y 24 años”(FW)“Tenemos que tomar dimensión de esta realidad en toda su crueldad y asumir las responsabilidades que corresponden”, señalaron y agregaron que “debemos prevenir a través de estrategias de educación sexual integral y, cuando el sistema falla, proteger los derechos de esa nena, para quien no tiene nada de natural ser madre en edad temprana”.Señalaron, al concluir, que la Institución, “abraza y defiende los derechos de niños, adolescentes y sus familias, repudiando cualquier situación o filosofía que vulnere sus derechos universales”.En tanto, la Asociación Civil Red de Psicólogos de Corrientes y psicólogos autoconvocados expresaron su “más profundo repudio ante los dichos de un profesional médico de Corrientes”.“El profesional revictimiza y culpabiliza a una niña de 10 años abusada sexualmente por su padrastro de no haber dado aviso a un adulto de confianza, lamentando que no tenga la educación suficiente y además justifica que una niña violada lleve adelante el embarazo por un supuesto instinto maternal”, cuestionaron.Por otra parte, colectivos feministas y otras organizaciones realizaron en redes sociales una campaña de difusión sobre la situación de Corrientes en materia de derechos humanos de las niñas y adolescentes.El pasado domingo fueron tendencia (TT) en la convocatoria al “Tuitazo Federal” con los hashtag #ProtocoloILEYa, #ESIYa, #NiñasNoMadres y en reclamo por “los reiterados casos de vulneración de derechos, obstaculación de acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y falta de adhesión al protocolo de Atención Integral a personas con derechos a la interrupción legal del embarazo”.“Son muchos los casos en nuestra provincia, de niñas forzadas a gestar y obligadas a parir, vulnerándose el derecho de una niñez sin maltratos ni torturas y a una información clara y precisa”, manifestaron en las redes sociales.Además, se expresaron en repudio de las declaraciones mediáticas del médico obstetra y solicitando la adhesión de la provincia de Corrientes al protocolo ILE, la Municipalidad de Paso de los Libres y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), entre otras.En la misma dirección fue el Municipio de Paso de los Libres desde su cuenta de Facebook."El Municipio de Paso de los Libres, a través de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad, en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos, repudia enérgicamente los dichos de público conocimiento del médico Horacio Costa, obstetra y ginecólogo de la ciudad de Corrientes, revictimizando y culpabilizando a la niña de 10 años, de la ciudad de Monte Caseros, que está cursando un embarazo producto de una violación intrafamiliar"."Además, sostuvo que la ILE (Interrupción Legal del embarazo) solo puede aplicarse en caso de probada la violación, cuando en casos como estos es un derecho estipulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallo F.A.L.s/medida autosatisfactiva 13/3/2012. CSJN). Justificando que la niña lleva a cabo su embarazo basándose en el “instinto maternal” que según UNICEF no esta vinculado a la infancia", agregaron.Por último, desde este municipio correntino repudiaron "el accionar de todas las instituciones que ponen en riesgo la vida de las infancias. ¡Adhesión de Corrientes al protocolo ILE! ¡Basta de violencia!. Son Niñas, no madres".