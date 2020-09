Las vacunas son la única herramienta para controlar la pandemia, afirmó un infectólogo

El Dr. Roberto Debagg denunci una pintada intimidatoria que deca: Dr. Mercenario de Soros y la OMS.

Debbag asegur que las nuevas vacunas pueden controlar la epidemia

El médico Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, afirmó que las vacunas "son la única herramienta que existe para controlar la pandemia” y que serán aprobadas “una vez que miles y miles de personas hayan pasado la fase 4 que demostrará si son eficaces y seguras”.“Sin duda que cuando uno se expone y tiene un lugar en la comunicación científica durante la pandemia, proponiendo el camino de las verdades, cuando se va por el medio, con evidencias médicas, aconsejando el uso del barbijo, contando a la gente lo que está pasando, denunciando el uso de dióxido de cloro, etc, evidentemente esto va en contra de algunos grupos que sienten que están siendo afectadas sus sensaciones”, dijo Debbag a Télam.“No es algo nuevo, estos grupos que no usan barbijos e invitan a otros a imitarlos, que están en contra de las vacunas. Grupos más fundamentalistas, antisistema, antivacunas ya los vimos en España, Alemania e incluso en Latinoamérica también”, señaló.“Producen vandalismos, queman barbijos, grafitis en las calles. Decir que uno es mercenario de la OMS cuando uno es vicepresidente de una sociedad científica de relevancia”, apuntó.que una junta médica de Neuquén relacionó con la muerte de un niño de cinco años,Bruno había asegurado que se están salteando etapas en la fabricación de las vacunas, que se habilitaron en el mundo ensayos clínicos con dióxido de cloro, que es desproporcionado aislar a los sanos y que los hisopados no son eficientes.Contrarrestando esta postura Debbag aseguró “que las nuevas vacunas pueden controlar la epidemia. Que los niños deben ser vacunados, y que no hay posibilidad que se salten pasos en la aprobación de las vacunas".“Todas las vacunas van a ser aprobados, después que se demuestre en miles de personas su eficacia y seguridad y recién ahí se podrá decir cuál es la vacuna más útil”, aseguró el especialista.