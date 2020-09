Tigre regulará el uso y cultivo del cannabis con fines medicinales para evitar la estigmatización

La ordenanza crea el Registro de Cultivadores Solidarios, Cannabicultores y Familias del Cannabis y sus derivados

Con el objetivo de evitar la estigmatización y persecución de las personas que utilizan el cannabis para uso medicinal, el Concejo Deliberante de Tigre aprobó un proyecto de ordenanza que permite el autocultivo y crea un registro que asegura el marco legal para tal finalidad."Permitirá generar un registro de vecinos y vecinas que requieren productos con principios cannabinoides para poder producirlos y consumirlos en un marco legal y seguro, además de incentivar esta próspera industria en articulación con el sector privado, con la regulación correspondiente desde el Estado", explicó Parbst en diálogo con Télam.Parbs aseguró que uno de los objetivos principales de la iniciativa es "fomentar la investigación y la producción" para desarrollar una industria a la "que vemos próspera para poder crear puestos de trabajo"."Todo el que tenga la receta médica y se anote en el registro no va a tener problema para cultivar en su casa, no va a haber persecución", dijo, y aseguró que se está "pensando en hacer un carnet".Luego recalcó que el "registro de cultivadores solidarios con prescripción médica es para terminar con la estigmatización".Asimismo, indicó que "el primer paso es el cultivo solidario y el segundo es avanzar con la producción para la investigación" y "volver a tener un Delta productivo".Resaltó que proyectos como el sancionado en Tigre, que entrará en vigencia dentro de 60 días, fue aprobado también en el Municipio de Hurlingham "el año pasado" y también en la localidad bonaerense de Laprida, además de Bariloche.Señaló que "donde más avanzado está es en la provincia de Jujuy, aunque todavía no está listo para realizar exportaciones".Parbst afirmó que "hay mucha gente que no está en el tema y cuando le explicás, entiende; la gente acompaña", en referencia al alto consenso que hay en Tigre sobre la iniciativa.También destacó que "se está avanzando a nivel país para terminar con la estigmatización y la persecución que sufrían quienes utilizan estos productos y creemos que ese es uno de los mayores logros: la concientización social".La ordenanza incorpora en el artículo 3 el cannabis y sus derivados al Sistema de Salud Pública del Municipio de Tigre para el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades y patologías tales como epilepsias, enfermedades degenerativas, cáncer, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia, VIH-Sida, autismo y Síndrome de West.También se utilizará para dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, esquizofrenia, enfermedades poco frecuentes, tratamiento del dolor y estrés postraumático, entre otras.Los responsables de prescribir su uso serán médicos profesionales, quienes además deberán hacer la evaluación integral de los efectos positivos y negativos del suministro a los y las pacientes.El artículo 6 indica que el Municipio promoverá estudios e investigaciones relacionadas con el uso del cannabis y estimulará la producción pública de medicamentos a base de sus derivados."Se impulsará la participación de asociaciones civiles que estén relacionadas a la temática, de entes estatales como hospitales públicos, universidades nacionales con sede en esta ciudad y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para que establezcan pautas y protocolos precisos de investigación", continúa.También se creará un Consejo Cultivo de Cannabis Medicinal con representantes del Concejo Deliberante, Municipio de Tigre, universidades nacionales, organizaciones civiles, del INTA y de la ANMAT.El Concejo tendrá como misión el asesoramiento en la elaboración de normas y disposiciones atinentes a la materia; colaborar, en forma previa a su aprobación, en la elaboración de los planes y programas; promover el desarrollo para el registro y programas de capacitación.El artículo 12 manifiesta que se "deberá implementar programas de capacitación, concientización y sensibilización en relación a la temática de la presente Ordenanza, dirigida al personal de la administración pública municipal y en especial a los trabajadores del Sistema de Salud Pública".La Ley Nacional N° 27.350 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados fue aprobada por el Congreso Nacional con el objetivo de establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados.La iniciativa fue impulsada por organizaciones de referencia en la temática, como por ejemplo Mamá Cultiva o Cannabis Medicinal Argentina (Ca.Med.A), entre otras.