Presentan propuestas para salvaguardar y restaurar el mundo natural

Expertos en cambio climático recomendaron metas de conservación área por área, país por país, al concluir que un 50,4% de la superficie del planeta representa áreas terrestres esenciales para la biodiversidad y la resiliencia climática.El informe "La 'Red de Protección Global' para revertir la pérdida de la biodiversidad y estabilizar el clima de la Tierra" , publicado en la revista Science Advances y al que accedió Télam, incluye un mapa realizado entre ONGs, universidades y Google.El análisis incluye estimaciones sobre el, logrando así que este mapa también sea relevante en la toma de decisiones con respecto a los compromisos gubernamentales bajo el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UNFCCC).También destaca el importante rol de los territorios indígenas en la protección de la biodiversidad y para revertir el cambio climático. Estos territorios indígenas cubren el 37% de las áreas definidas por la Red de Protección Global-Global Safety Net.En la pagina web www.globalsafetynet.app hay un ranking que ubica a laentre los 70 países grandes(117 millones de hectáreas) y una puntuación de 2 (lo que significa que alrededor del 20% de las tierras identificadas como importantes para la biodiversidad y el clima están actualmente protegidas)."Este informe reconoce, junto con otras conclusiones científicas de los últimos meses, la relación entre la pérdida de hábitats o el comercio de vida silvestre con el crecimiento de enfermedades zoonóticas transmitidas a poblaciones humanas. El costo de no proteger nuestros ecosistemas están a la vista, no solo en términos de salud publica, sino económicos", indicó en declaraciones a Télam Oscar Soria, director argentino de la organización civil global C ampañas de Avaaz Soria agregó comentarios sobre la Argentina al resaltar que el país "tiene una enorme superficie y con medidas muy pequeñas y no tan costosas puede proteger áreas críticas para el equilibrio ambiental global y crear corredores de vida silvestre para una verdadera red de seguridad ambiental, la que podrá protegernos de mayores pérdidas de biodiversidad y de futuras pandemias, mediante la conservación de hábitats que eviten que las enfermedades zoonóticas se transmitan a poblaciones humanas".En ese sentido, también hizo hincapié en el aporte que pueblos indígenas y campesinos realizan para evitar las emisiones de gases contaminantes "si cada país se compromete a proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y ayuda a los pequeños productores y trabajadores rurales, tendremos excelentes resultados para conservar áreas críticas para el equilibrio ambiental, y de esta manera contribuir a la seguridad alimentaria y climática".El reporte concluye quey una prioridad inmediata que se identificó es la protección del 2,3% de las áreas terrestres, que son un valioso hábitat para las especies más amenazadas del mundo. Globaïa , una organización dedicada a la investigación científica y participante del informe, elaboró un análisis complementario sobre la, y demostró que una superficie terrestre relativamente pequeña - aproximadamente 350 millones de hectáreas - podría conectar entre sí fragmentos aislados de la naturaleza, aumentando la resiliencia de los ecosistemas y de nuestra biosfera como un todo.